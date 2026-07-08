OpenAI lanza GPT-5.6 Sol, Terra y Luna: así es su nueva generación de inteligencia artificial

OpenAI anunció que este jueves iniciará el despliegue global de GPT-5.6, su nueva familia de modelos de inteligencia artificial, integrada por GPT-5.6 Sol, Terra y Luna.

La compañía estadounidense dio a conocer la novedad a través de su cuenta oficial en X, donde explicó que GPT-5.6 Sol será su nuevo modelo insignia. Junto a él también llegarán Terra, orientado a las tareas cotidianas, y Luna, diseñado para ofrecer mayor velocidad y un menor costo de uso.

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La empresa ya había adelantado el pasado 26 de junio una vista previa limitada de la serie GPT-5.6. En esta generación, OpenAI optó por identificar cada variante con un nombre propio —Sol, Terra y Luna—, una estrategia que sigue la tendencia de otras compañías del sector, como Anthropic, cuyos modelos reciben nombres como Sonnet, Opus y Fable en lugar de números de versión.

Según OpenAI, GPT-5.6 Sol incorpora “el conjunto de seguridad más robusto hasta la fecha”. La compañía aseguró que reforzó las protecciones para responder a actividades de mayor riesgo, solicitudes relacionadas con ciberseguridad y posibles usos indebidos reiterados.

El lanzamiento de Sol llega tres meses después de la presentación de Claude Mythos, de Anthropic, un modelo que desde abril se ha consolidado como una de las principales referencias en ciberseguridad. Entre las evaluaciones que respaldan ese desempeño figura la del Instituto de Seguridad de IA del Reino Unido (AISI), que concluyó que representó un avance significativo frente a generaciones anteriores.

OpenAI lanza su nueva generación de modelos de IA. Foto: agencia 123rf

Aun así, OpenAI asegura haber reducido la distancia con Anthropic en las pruebas de codificación agéntica. En estas evaluaciones, GPT-5.6 Sol obtuvo una puntuación del 88,8 %, superando a Claude Opus 4.8, que alcanzó un 78,9 %. Con el modo Ultra, Sol eleva su resultado hasta el 91,9 %, por encima de todos los modelos de Claude, incluidos Opus 4.8 y Fable 5, cuyas puntuaciones se sitúan entre el 83,4 % y el 84,3 %.

Sin embargo, OpenAI aún no ha publicado los resultados de GPT-5.6 Sol en SWE-Bench Pro, una prueba que mide la capacidad de resolver incidencias reales en GitHub. En ese apartado, Claude Fable 5 mantiene la mejor marca publicada hasta ahora, con un 80,3 %, frente al 58,6 % registrado por GPT-5.5, según informó Anthropic en su anuncio del 9 de junio.

Por ahora, GPT-5.6 Sol todavía no se considera un modelo de producción plenamente disponible. Hasta la fecha, su acceso ha estado restringido a unas 20 organizaciones, mientras se completa el despliegue global previsto para este jueves.

OpenAI también confirmó el precio del modelo, que será de 5 dólares por cada millón de tokens de entrada y 30 dólares por cada millón de tokens de salida.

La compañía iniciará este jueves el despliegue global de GPT-5.6. Foto: Anadolu via Getty Images

En cuanto a GPT-5.6 Terra, la compañía lo describe como un modelo equilibrado, pensado para las tareas diarias que los usuarios realizan en ChatGPT. Además de ofrecer un rendimiento competitivo frente a GPT-5.5, destaca por ser dos veces más económico. Su precio será de 2,50 dólares por millón de tokens de entrada y 15 dólares por millón de tokens de salida.

Por su parte, GPT-5.6 Luna será la alternativa más rápida y asequible de la familia. Está optimizado para ofrecer la máxima eficiencia en velocidad y costos, con un precio de un dólar por cada millón de tokens de entrada y 6 dólares por millón de tokens de salida.

*Con información de Europa Press