El Kpop, o bandas coreanas de este género, ha sido uno de los mayores apogeos en la industria musical de los últimos años, el cual tiene millones de aficionados.

La agrupación latina de pop Santos Bravos fue creada a través de un reality liderado por la empresa musical HYBE, la misma que trabaja con la reconocida banda BTS.

Estéreo Picnic 2026: estos son los horarios confirmados para los tres días

Gabi, Drew, Alejandro, Kenneth y Kau ê son los miembros que integran Santos Bravos, que incluye a cantantes de Estados Unidos, México, Perú, Brasil y Puerto Rico.

Esta banda ha tenido éxito en Latinoamérica tras el lanzamiento de su canción 0% y Kawasaki, ambas de su EP debut DUAL, el cual ha sido escuchado en plataformas musicales.

Gabi, Drew, Alejandro, Kenneth y Kau ê son los miembros que integran Santos Bravos. Foto: Getty Images

Santos Bravos llegará a Bogotá para vibrar con la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic, que se llevará a cabo del viernes 20 al domingo 22 de marzo de 2026 en el Parque Simón Bolívar.

Festival Estéreo Picnic: así evolucionó el evento que redefinió la música en vivo y las experiencias de gran formato

Este icónico evento, organizado por Páramo Presenta, regresa con tres intensas jornadas musicales que concentran diversidad de géneros, que van del rock alternativo al reguetón, pasando por electrónica y pop global.

Esta agrupación hará su presentación el 20 de marzo: “Desde el 0% hasta Un Mundo Distinto, Santos Bravos se suma al Picnic”, dijo el Festival en sus redes sociales.

El Festival Estéreo Picnic ha consolidado su estatus como uno de los eventos musicales más masivos de Latinoamérica, atrayendo en ediciones anteriores cifras récord de asistencia que superan las expectativas año tras año.

Este año la nómina de invitados responde a tres criterios claros: artistas en el centro de la conversación global, nombres exclusivos en la región y propuestas pensadas para el baile y la celebración, una constante en la cultura musical colombiana.

En 2025, por ejemplo, el parque Simón Bolívar albergó a más de 120.000 personas durante sus cuatro días, con un promedio de 30.000 asistentes diarios que colmaron los escenarios principales y generaron un impacto económico estimado en miles de millones de pesos para Bogotá, impulsando hotelería, gastronomía y transporte.

*Con información en alianza DW.