La foto que mandó estudiante minutos antes de morir en fatal accidente en la vía Bogotá-La Mesa

El último chat

“La niña no me había contestado el celular en toda la mañana. Volví nuevamente a llamarla al teléfono y me contestó un teniente y él me dijo que el bus donde viajaba mi hija había tenido un accidente. Siempre utilizan unos buses que verdaderamente… si les cobran bastante a los estudiantes, pues que vayan en unos buses que sean cómodos, que sean acordes para esto”, sentenció el hombre, visiblemente afectado, en el noticiero nacional.