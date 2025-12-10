Suscribirse

Terrible accidente en Bogotá: camión se habría quedado sin frenos y mató a peatón; videos son impresionantes

Las autoridades ya se encuentran atendiendo la emergencia y realizando las primeras investigaciones.

Redacción Nación
10 de diciembre de 2025, 2:47 p. m.
Accidente de tránsito en Usme.
Accidente de tránsito en Usme. | Foto: API

Un terrible accidente de tránsito se presentó en la mañana de este miércoles, 10 de diciembre, en la ciudad de Bogotá y dejó a una persona muerta. Todo ocurrió en la localidad de Usme, más específicamente en la Av. Caracas con Av. Boyacá, en el sector conocido como Y de Yomasa.

De acuerdo con las primeras informaciones, un camión se habría quedado sin frenos y se volcó. Al parecer, se terminó llevando por delante un vehículo, una moto y a un peatón, quien lamentablemente murió en el sitio.

Testigos atienden al peatón que lamentablemente murió en el sector.
Testigos atienden al peatón que lamentablemente murió en el sector. | Foto: API

La Secretaría de Movilidad confirmó que el siniestro se dio hacia las 7:50 de la mañana, lo que ha generado dificultan en la movilidad en este punto de Usme.

A través de redes sociales se han conocido impactantes videos de la escena que quedó en la vía. En una de las imágenes se alcanza a ver al camión totalmente volcado, mientras que un poco más atrás está el automóvil subido al andén.

Contexto: Los comparendos del taxi que atropelló a 11 personas en Bogotá: tiene varios y uno reciente

Pocos segundos después, se alcanza a ver al motociclista lesionado levantándose tras quedar sobre el pasto. En otro audiovisual se ve a los testigos atendiendo al al peatón, que lamentablemente falleció en el sitio.

Por ahora, se desconoce cuál fue la suerte que corrió el conductor del camión, aunque las primeras informaciones apuntan a que tuvo algunos golpes en medio del volcamiento.

Hasta el sitio llegaron agentes de tránsito para controlar la movilidad y también ambulancias para atender a los afectados. Además, ya hay un equipo de criminalística haciendo el respectivo levantamiento del cadáver.

Contexto: Identifican al motociclista que murió en grave accidente con un Ferrari: también se conoció quién iba en el carro deportivo

La Secretaría de Movilidad confirmó que no se tiene paso en la intersección de la Y de Yomasa, ya que criminalística está adelantando las respectivas labores.

Todo parece indicar que el hecho se produjo después de que el vehículo pesado se quedara sin frenos, pero serán las investigaciones las que determinen las causas de este terrible accidente de tránsito en Bogotá.

De acuerdo con cifras en curso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en lo corrido del año se han presentado en 524 muertes por accidentes de tránsito en la capital del país.

