Líder en Champions y en Premier League y pasa desapercibido para Lorenzo: ¿Jugará el Mundial con Colombia?

Fue titular en la victoria del Arsenal ante el Inter de Milán en la Champions League, pero en la Selección Colombia pasa totalmente desapercibido.

William Horacio Perilla Gamboa

21 de enero de 2026, 2:22 a. m.
Jurrien Timber y Cristhian Mosquera contra el Inter de Milán.
Jurrien Timber y Cristhian Mosquera contra el Inter de Milán. Foto: Getty Images

Desde la Premier League llegaría un fichaje de lujo para la Selección Colombia pensando en el Mundial 2026. Jugador que está en la nómina del técnico Mikel Arteta y es alternativa, pero para Néstor Lorenzo pasa totalmente desapercibido y parece que se aleja del equipo colombiano.

La pregunta es clara. ¿Jugará el Mundial 2026 con la Selección Colombia? Estamos hablando de Cristhian Mosquera, un jugador colombo-español que en primera medida está esperando el momento para unirse a la Selección España, que parece está mucho más lejos que Colombia en su radar. El grupo de defensas del técnico Luis de la Fuente está consolidado en Europa, con Robin Le Normand en Atlético de Madrid y Dani Vivian y Aymeric Laporte en Athletic Bilbao, aunque presenta una lesión en el bíceps femoral.

La joya del grupo es Pau Cubarsí, hecho en La Masía del FC Barcelona y totalmente consolidado en el grupo defensivo. A ellos se suma Dean Huijsen, de origen neerlandés y que suma 14 partidos en LaLiga con Real Madrid, internacional con España desde el 2025. El deseo de Cristhian Mosquera es representar al seleccionado español, pero aguarda a la ‘Finalissima’ de marzo contra Argentina y el amistoso con Egipto por la convocatoria. ¿Se dará?

Cristhian Mosquera con el Arsenal vs. Inter.
Cristhian Mosquera con el Arsenal vs. Inter. Foto: Getty Images

Mosquera apareció en la nómina titular del Arsenal en la séptima fecha de la Champions League contra Inter de Milán en Italia y fue sustituido al minuto 75 por el titular de la zaga, el brasileño Gabriel Magalhães. Arteta también sorprendió al dejar en la suplencia a Declan Rice y Martin Ødegaard. Los ‘Gunners’ son líderes absolutos en la UCL.

¿Cristhian Mosquera tiene posibilidades en la Selección Colombia?

En la actual temporada, Mosquera suma 17 partidos como el tercer central del Arsenal en todas las competiciones tras Magalhães y el francés William Saliba. Básicamente, Cristhian se mantiene alejado de la Selección Colombia por su deseo de representar a España en el Mundial 2026. Su padre, Alfredo Mosquera, es colombiano y su hijo nació en Alicante hace 21 años.

Mosquera está entrando en un momento clave de la temporada, donde Arsenal necesita sus mejores elementos para dar rotación y evitar lesiones. La dupla de centrales está entre las mejores de Europa, pero el desgaste les puede pasar factura a solo meses del Mundial 2026. Saliba va con Francia y Magalhães con Brasil.

William Saliba y Gabriel Magalhaes del Arsenal en un entrenamiento.
William Saliba y Gabriel Magalhaes del Arsenal en un entrenamiento. Foto: Arsenal FC via Getty Images

El zaguero estuvo en las inferiores de España, pero tiene libertad para jugar en cualquier selección por su doble nacionalidad. A principios de diciembre, en DAZN le volvieron a preguntar sobre el Mundial 2026 y con cuál equipo le gustaría jugar.

“Es la pregunta que me hacen siempre (Colombia o España). Yo estoy muy tranquilo, estoy trabajando en mi club para que se den grandes cosas (ser convocado)”, dijo Mosquera en DAZN. ¿Intentará otra vez Néstor Lorenzo el acercamiento con Cristhian antes de los amistosos de marzo? Es la gran duda que existe.

