Deportes

Poderoso italiano va por Jorge Carrascal: pondrá 20 millones de euros para ficharlo en Europa

Un histórico del Calcio se lanzará por hacerse con los servicios del volante de Selección Colombia. Otro club ya puso el dinero en la mesa y Flamengo se negó.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

30 de diciembre de 2025, 9:39 p. m.
Jorge Carrascal daría el brinco a Europa tras unos cuantos meses en Flamengo
Jorge Carrascal daría el brinco a Europa tras unos cuantos meses en Flamengo Foto: Getty Images

Un colombiano que está siendo tendencia en el mercado de pases es Jorge Carrascal, quien permanece de manera temporal en Fluminense de Brasil, pero podría partir con rumbo a Europa en el inicio del 2026.

Diariamente, las actualizaciones se han conocido, dando lugar a pensar que podría ser complejo que los vigentes campeones de Copa Libertadores lo retengan para el próximo año. Un total de tres clubes han visto en el volante una chance de contratación con buenos resultados.

Grandes clubes de Europa irían por Jorge Carrascal.
Grandes clubes de Europa irían por Jorge Carrascal. Foto: NurPhoto via Getty Images

Ya se ha fijado un valor para empezar las conversaciones. No será menos de 25 millones de euros, sin embargo, un poderoso de Italia ya se ha preparado para poner sobre la mesa una oferta cercana a esto e intentar pujar por Carrasca.

De acuerdo a lo comentado por el periodista Ekrem Konur, el cuadro que tiene como ídolo a Diego Armando Maradona ha puesto una cifra tentadora para las directivas del Mengao.

Deportes

Jhon Arias enfrentó a Manchester United y protagonizó algo que no se veía en 123 años de historia en Inglaterra

Deportes

Luis Díaz quedará inmortalizado en la Costa Caribe y en su pueblo natal: Desde la casa de su abuela, para el mundo

Deportes

Así cierra la tabla en Premier League este 2025: Arsenal mueve todo y le mete presión al Manchester City

Deportes

Reemplazo de Marino Hinestroza confirmó su llegada a Atlético Nacional: se adelantó al anuncio del club

Deportes

Atención, Colombia: RD Congo golea en la última fecha de la Copa África y avisa que va por el cupo al Mundial 2026

Deportes

Cristiano Ronaldo anotó con la espalda y levantó debate en redes: ¿Cuántos le faltan para lograr los mil goles?

Deportes

Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

Deportes

La oferta millonaria por Jorge Carrascal: dos clubes en Europa la subirían para sacárselo a Flamengo

Deportes

PSG vs. Flamengo HOY: canal que lo pasa y hora para ver en vivo en Colombia la final de la Copa Intercontinental

Deportes

Jorge Carrascal conduce a Flamengo a la final de Copa Intercontinental: “Venimos con mucha confianza”

Estos son los 10 jugadores más caros de la Selección Colombia: Luis Díaz lidera y James no aparece

“¡El Napoli prepara una oferta inicial de 20 millones € al Flamengo por Jorge Carrascal!”, es lo que avecina de la propuesta que harían en próximos días.

De los otros dos que merodean el trato, a uno que ya ofertó le dijeron que no por estar lejos de las pretensiones de los brasileños: “La oferta oficial de 15 millones del Marsella fue rechazada. Los Wolves consideran un préstamo con opción permanente”.

El defensa italiano número 22 del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, levanta el trofeo en el podio tras la final de la Supercopa de Italia entre el SCC Napoli y el Bolonia en el estadio King Al-Awwal Park de Riad, el 22 de diciembre de 2025. (Foto de Fayez NURELDINE / AFP)
Napoli entra de manera seria en la puja por quedarse con Jorge Carrascal. Foto: AFP

En Francia deberán mejorar la oferta

Uno de los primeros clubes en mostrar interés fue Olympique de Marsella. Para estos, el perfil del volante de Selección Colombia era ideal para sumarlo en el próximo mercado. Si bien el rumor surgió, nada confirmado había en el panorama hasta los últimos días.

Jugador de Selección Colombia quiere estar en el Mundial 2026, pero lo acaban en el exterior: “La mayor decepción”

Aunque la euforia del caso mermó por unas semanas, en las últimas horas todo se repotenció. Según los especialistas en fichajes del Viejo Continente como Ekrem Komur, los franceses ya mandaron una propuesta formal a Fla para sacarles al colombiano.

Quien entregó la información dio el valor puesto sobre la mesa, así como una primera respuesta de los brasileños: “¡El Marsella hizo una oferta oficial de 15 millones al Flamengo por Jorge Carrascal, pero fue rechazada!”.

En Francia, el que sería el entrenador de Carrasca está de acuerdo con su llegada, pero ahora los valores son los que frenan el traspaso: “De Zerbi aprobó el perfil, Flamengo exige más”, sumaron

Jorge Carrascal tendrá su segundo paso por Sudamérica. Ya tuvo una época en River Plate entre 2018 y 2021.
Jorge Carrascal en proceso de Selección Colombia y chances de ir al Mundial 2026. Foto: Getty Images

De momento, siguen los intereses, las pujas, pero nada en concreto para pensar que quien llegó hace poco a Brasil podría salir antes de lo previsto del equipo donde ya fue bicampeón (Libertadores y Brasileirao).

Será cuestión del término del año en curso, a la par del inicio del siguiente, para saber cuál será la definición del volante que busca mantenerse vigente de cara a ser parte de la lista del Mundial 2026 con Colombia.

Más de Deportes

Partido de El Congo en la Copa Africana llama la atención de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

Magistral asistencia y golazo de El Congo en la Copa Africana: aviso a Colombia para el Mundial 2026

Jhon Arias con Joshua Zirkzee.

Jhon Arias enfrentó a Manchester United y protagonizó algo que no se veía en 123 años de historia en Inglaterra

Oficial Luis Díaz

Luis Díaz quedará inmortalizado en la Costa Caribe y en su pueblo natal: Desde la casa de su abuela, para el mundo

Arsenal domina la Premier League y ahora la bola está en el lado de Manchester City: ganar para no perderle terreno.

Así cierra la tabla en Premier League este 2025: Arsenal mueve todo y le mete presión al Manchester City

Primer refuerzo de Nacional para 2026 se anticipó al anuncio del club

Reemplazo de Marino Hinestroza confirmó su llegada a Atlético Nacional: se adelantó al anuncio del club

Jorge Carrascal sonriente por darle el triunfo a Flamengo en Copa Libertadores

Poderoso italiano va por Jorge Carrascal: pondrá 20 millones de euros para ficharlo en Europa

RD Congo celebra uno de los goles contra Botsuana.

Atención, Colombia: RD Congo golea en la última fecha de la Copa África y avisa que va por el cupo al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y un gol con la espalda con el que alcanza los 957 tantos.

Cristiano Ronaldo anotó con la espalda y levantó debate en redes: ¿Cuántos le faltan para lograr los mil goles?

Pelea en la NBA

Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

Independiente Medellín empieza a mover la bolsa de jugadores para el 2026.

Independiente Medellín anunció su primer fichaje oficial: es hincha y firma por dos años

Noticias Destacadas