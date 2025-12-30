Poderoso italiano va por Jorge Carrascal: pondrá 20 millones de euros para ficharlo en Europa

Un colombiano que está siendo tendencia en el mercado de pases es Jorge Carrascal, quien permanece de manera temporal en Fluminense de Brasil, pero podría partir con rumbo a Europa en el inicio del 2026.

Diariamente, las actualizaciones se han conocido, dando lugar a pensar que podría ser complejo que los vigentes campeones de Copa Libertadores lo retengan para el próximo año. Un total de tres clubes han visto en el volante una chance de contratación con buenos resultados.

Grandes clubes de Europa irían por Jorge Carrascal. Foto: NurPhoto via Getty Images

Ya se ha fijado un valor para empezar las conversaciones. No será menos de 25 millones de euros, sin embargo, un poderoso de Italia ya se ha preparado para poner sobre la mesa una oferta cercana a esto e intentar pujar por Carrasca.

De acuerdo a lo comentado por el periodista Ekrem Konur, el cuadro que tiene como ídolo a Diego Armando Maradona ha puesto una cifra tentadora para las directivas del Mengao.

Estos son los 10 jugadores más caros de la Selección Colombia: Luis Díaz lidera y James no aparece

“¡El Napoli prepara una oferta inicial de 20 millones € al Flamengo por Jorge Carrascal!”, es lo que avecina de la propuesta que harían en próximos días.

De los otros dos que merodean el trato, a uno que ya ofertó le dijeron que no por estar lejos de las pretensiones de los brasileños: “La oferta oficial de 15 millones del Marsella fue rechazada. Los Wolves consideran un préstamo con opción permanente”.

Napoli entra de manera seria en la puja por quedarse con Jorge Carrascal. Foto: AFP

En Francia deberán mejorar la oferta

Uno de los primeros clubes en mostrar interés fue Olympique de Marsella. Para estos, el perfil del volante de Selección Colombia era ideal para sumarlo en el próximo mercado. Si bien el rumor surgió, nada confirmado había en el panorama hasta los últimos días.

Jugador de Selección Colombia quiere estar en el Mundial 2026, pero lo acaban en el exterior: “La mayor decepción”

Aunque la euforia del caso mermó por unas semanas, en las últimas horas todo se repotenció. Según los especialistas en fichajes del Viejo Continente como Ekrem Komur, los franceses ya mandaron una propuesta formal a Fla para sacarles al colombiano.

Quien entregó la información dio el valor puesto sobre la mesa, así como una primera respuesta de los brasileños: “¡El Marsella hizo una oferta oficial de 15 millones al Flamengo por Jorge Carrascal, pero fue rechazada!”.

En Francia, el que sería el entrenador de Carrasca está de acuerdo con su llegada, pero ahora los valores son los que frenan el traspaso: “De Zerbi aprobó el perfil, Flamengo exige más”, sumaron

Jorge Carrascal en proceso de Selección Colombia y chances de ir al Mundial 2026. Foto: Getty Images

De momento, siguen los intereses, las pujas, pero nada en concreto para pensar que quien llegó hace poco a Brasil podría salir antes de lo previsto del equipo donde ya fue bicampeón (Libertadores y Brasileirao).

Será cuestión del término del año en curso, a la par del inicio del siguiente, para saber cuál será la definición del volante que busca mantenerse vigente de cara a ser parte de la lista del Mundial 2026 con Colombia.