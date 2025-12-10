Se iría antes de lo pensado: Jorge Carrascal partiría de Flamengo y esta fue la razón que se destapó

Jorge Carrascal se coronó como campeón de Copa Libertadores con Flamengo hace un par de semanas. Su participación en el equipo fue sumamente importante, al punto que terminó obligando a su entrenador a buscarle un lugar en el once para hacerle compañía al conductor, Giorgian De Arrascaeta.

El colombiano brilló en la final del certamen continental. Uno que otro lujo, al que le agregó la producción ofensiva y defensiva, tuvo el cartagenero en la decisiva final frente a Palmeiras.

Jorge Carrascal, delantero colombiano campeón de la Copa Libertadores con Flamengo. | Foto: AFP

Después de esa alegría máxima, en el plano brasileño también pudo celebrar el título local del Brasileirao. Luego de sumar la cantidad de puntos necesaria para hacerse inalcanzables, ‘Fla’ alzó el trofeo nuevamente ante Palmeiras, segundo de la tabla de posiciones.

Dicha incidencia en las consagraciones de los suyos es lo que ha hecho que su nombre resuene hasta el Viejo Continente, donde le salió un pretendiente que sueña con tenerle.

Según lo han reportado los medios extranjeros, por el volante de Selección Colombia ha saltado Olympique de Marsella, quien “ya ha contactado con el cuerpo técnico del jugador colombiano”.

“La consulta informal tenía como objetivo comprender la situación del jugador en Brasil”, suman de los contactos iniciales que se realizaron.

Aunque se diera una mera llamada, el objetivo final era el de sacarlo del Mengao para sumarlo al cuadro francés: “Olympique de Marsella sueña con el centrocampista colombiano del Flamengo, Jorge Carrascal”, indican.

Ekrem Konur, uno de los periodistas de territorio europeo que le sigue la pista a las transferencias de los jugadores colombianos, también hizo mención del trato que se llegaría a dar entre Carrascal, Flamengo y Marsella.

Según el citado periodista, para el entrenador de los marselleses es un objetivo que buscarán en el próximo mercado de pases: “Añadido a la lista de deseos por Roberto De Zerbi”.

También publicó la postura que tiene el actual dueño de sus derechos, el mismo que lo compró hace poco por un valor más alto de los 10 millones de euros: “‘Fla’ solo venderá por una oferta extraordinaria”.

Por último, hizo mención de que también deberá convencerse al DT del colombiano en Brasil, quien se siente a gusto con el jugador a su servicio: “Se considera improbable su salida; Carrascal es clave para Filipe Luís”.

Haciendo méritos para el Mundial

Por un tiempo, Jorge Carrascal estuvo perdido del radar de la Selección Colombia. Para Néstor Lorenzo, pasó de ser un habitual a ir hasta la tribuna en juegos de eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

En el último tiempo, por lo mostrado en Flamengo, el volante ha sido nuevamente tenido en cuenta para la Tricolor, que entra en la puja de los futbolistas por ganarse el lugar para la próxima Copa del Mundo.

Jorge Carrascal es parte del proceso de Selección Colombia en los últimos años. | Foto: @FCFSeleccionCol

Durante los últimos amistosos del año, Carrascal estuvo, con algo de participación por minutos en los enfrentamientos ante Australia y Nueva Zelanda.