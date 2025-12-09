Juega en Selección Colombia y pagarían 19 millones de euros para que llegue a la Ligue 1 de Francia

Es importante que los jugadores de la Selección Colombia tengan continuidad de cara al Mundial 2026. El técnico Néstor Lorenzo ya tiene una base consolidada, y sus habituales convocados se mueven en el mercado, como Jorge Carrascal.

Carrascal llegó a Flamengo en agosto de este 2025, procedente del Dinamo Moscú ruso. Su impacto en el Fla fue instantáneo, al punto que se convirtió en figura y protagonista para el título de la Copa Libertadores.

Jorge Carrascal suena como fichaje del Olympique de Marsella por cerca de 19 millones de euros

El buen 2025 de Carrascal parece colocarlo en el radar de los equipos europeos, que quieren retornarlo al viejo continente. Este martes 9 de diciembre, la prensa brasileña reporta que Olympique de Marsella quiere fichar a Jorge Carrascal.

“Las buenas actuaciones de Jorge Carrascal no tardaron en atraer la atención de Europa. El Olympique de Marsella lo tenía en la mira. El Flamengo hará todo lo posible por retener al jugador y ya tiene un precio mínimo para avanzar en cualquier posible negociación”, cuenta UOL.

Y el mismo medio referenciado, cuenta que Fla ya le puso precio a Jorge Carrascal: “Flamengo cree que el jugador está muy valorado en el mercado y no negociaría por menos de 120 millones de reales”.

Al cambio de este martes, 120 millones de reales son cerca de 19 millones de euros. Sería una transferencia que daría bastante de qué hablar en el mundo entero.

Rumores ponen a Jorge Carrascal en el radar del Olympique de Marsella. | Foto: Getty Images y escudo oficial del Olympique de Marsella.

¿En cuánto está el precio de Jorge Carrascal, según Transfermarkt?

Transfermarkt es un portal web que revela los precios aproximados del mercado en el mundo del fútbol. Para diciembre de 2025, publican que Jorge Carrascal vale 7 millones de euros, bastante menos de lo que Flamengo estaría pidiendo a los equipos interesados en el colombiano.

¿Hasta cuándo va el contrato de Jorge Carrascal en Flamengo?