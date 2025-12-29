Deportes

La oferta millonaria por Jorge Carrascal: dos clubes en Europa la subirían para sacárselo a Flamengo

Tres equipos se lucharían por el volante de Selección Colombia. Una propuesta ya fue conocida por los brasileños, quienes esperan recibir una alta suma por la transacción.

Grandes clubes de Europa irían por Jorge Carrascal.
Grandes clubes de Europa irían por Jorge Carrascal. Foto: NurPhoto via Getty Images

Desde que terminó la Copa Libertadores 2025, donde el colombiano, Jorge Carrascal, fue campeón con Flamengo, se viene especulando con un posible paso suyo de Sudamérica a Europa.

Uno de los primeros clubes en mostrar interés fue Olympique de Marsella. Para estos, el perfil del volante de Selección Colombia era ideal para sumarlo en el próximo mercado. Si bien el rumor surgió, nada confirmado había en el panorama.

Jorge Carrascal cumplió una primera gran temporada con Flamengo
Jorge Carrascal cumplió una primera gran temporada con Flamengo Foto: Getty Images

Aunque la euforia del caso mermó por unas semanas, en las últimas horas todo se repotenció. Según los especialistas en fichajes del Viejo Continente como Ekmer Komur, los franceses ya mandaron una propuesta formal a Fla para sacarles al colombiano.

Quien entregó la información dio el valor puesto sobre la mesa, así como una primera respuesta de los brasileños: “¡El Marsella hizo una oferta oficial € de 15 millones al Flamengo por Jorge Carrascal, pero fue rechazada!“.

En Francia el que sería el entrenador de Carrasca está de acuerdo con su llegada, pero ahora los valores son los que frenan el traspaso: “De Zerbi aprobó el perfil, Flamengo exige más”, suman.

Jugador de Selección Colombia quiere estar en el Mundial 2026, pero lo acaban en el exterior: “La mayor decepción”

Si bien el negocio puede seguir vigente, unos terceros se inmiscuirían. Se trataría de dos clubes; uno de Italia y otro más de Inglaterra, que subirían el valor para hacerse con los servicios de quien podría estar en la lista mundialista de Néstor Lorenzo.

“Napoli y Wolves podrían moverse con € ¡Ofertas de 20M!”, avisan de lo que sería una lucha a tres bandas por quedarse con Jorge Carrascal en Europa.

A la hora de analizar esos tres clubes que estarían teniendo en la mira al cartagenero, sin duda que la mejor opción sería la escuadra de Nápoles. Estos se han hecho fuertes en el último tiempo y atraviesan un buen momento en el Calcio.

Wolves es un equipo inglés que ya cuenta con dos colombianos, como los son Yerson Mosquera y Jhon Arias. Su actualidad es nefasta, al ser coleros de Premier League y peligrar de manera directa con el descenso para el siguiente año.

En caso de que sea Marsella el destino para Jorge, estaría arribando a un equipo grande de Francia, pero que desde hace tiempo busca volver a la cima dominada por PSG gracias a su capital amplio para las contrataciones.

Flamengo se planta por Carrascal

Al principio de su estancia en Brasil, a Jorge Carrascal no le fue para nada bien. Su arribo desde Rusia le pesó de más para acoplarse a Flamengo, pero con el paso del tiempo la confianza brindada por Filipe Luis, el volante ganó terreno en el once titular que ganó la Copa Libertadores.

Un gol salvó el papelón de Palmeiras y Flamengo en la final de Libertadores: Jorge Carrascal celebró

Dicho crecimiento de su nivel futbolístico, lo que hace ahora es que los brasileños se los piensen dos veces a la hora de dejar salir al surgido en Millonarios.

Conforme a lo mencionado por la prensa internacional, “Fla, en caso de oferta, solo escuchará propuestas por encima de los 25M€“, precisa el periodista de Diario AS, Eduardo Burgos.

