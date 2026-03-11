Sigue la carrera autosuperatoria de Luis Díaz en Bayern Múnich. Partido a partido, el guajiro demuestra en campo el gran estado de forma en el que se encuentra, no solo en Bundesliga, sino también en Champions League.

Durante el martes pasado, su club se medía al Atalanta, en Italia, por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Si bien desde la previa se veía que los alemanes serían los dominadores, en ningún momento se creyó que fueran a dejar sentenciada la llave por 1-6 a falta de un partido por jugarse.

Luis Díaz celebra con Nicolás Jackson. Foto: FC Bayern via Getty Images

Lucho fue titular por decisión de Vincent Kompany, que ve en el colombiano una de sus piezas aportantes a los resultados que vienen logrando en los torneos que disputan.

A esa confianza Lucho responde bien, como lo hizo ante los de Bérgamo, al dar otra asistencia en su cuenta personal. Este no fue cualquier pasegol, pues lo entregó de taco para dejar de frente a su compañero Nicolas Jackson, quien solo tuvo que marcar ante el arco rival.

Dicha manionbra del colombiano llamó de manera poderosa la atención, a la par que acaparó la atención de la prensa alemana, que analizó el rendimiento de Díaz Marulanda en los 90 minutos que estuvo.

CONTRA LETAL, ASISTENCIA DE TACO DE LUCHO DÍAZ Y DEFINICIÓN DE JACKSON: así llegó el 4-0 del Bayern Munich contra Atalanta en la ida de los octavos de la #CHAMPIONSxESPN. ¿Hubo mano en el inicio de la jugada?



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MGfyC9KgjG — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

Prensa alemana habla de Díaz

Bild, como medio deportivo de excelencia en suelo germano, fue uno de los que hizo un análisis breve, pero conciso del partido jugado por Díaz Marulanda en Italia.

“Estuvo muy activo, pero no my efectivo al principio. Sin embargo, tras el descanso, dio otra asistencia, asistiendo a Jackson para el gol del 4-0″, indicaron tras lo visto del cafetero.

Bayern Múnich en su portal web también hizo un resumen completo de lo que fue la actuación de todos sus jugadores. En un párrafo le dedicó algunas letras a la brutal asistencia de taco de Lucho.

“Davies pasó el balón a Luis Díaz, quien asistió a Jackson con un bonito taconazo. El senegalés remató con la derecha al ángulo inferior izquierdo: ¡0-4!“, relataron de lo visto en cancha.

Con dicho aporte, el guajiro sigue acrecentando sus números en una temporada que fácilmente podría calificarse como la ‘mejor de su carrera deportiva’.

Luis Díaz haciendo juegos con el balón oficial de la Champions League. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Durante su primer año en el Bayern, Díaz ya acumula un total de 13 asistencias en todas las competencias, dos en Champions League contando la más reciente dada en la ida de los octavos de final.

En cuanto a goles, el acumulado ya está sobre los 20 tantos. 14 de esos han sido en Bundesliga, 3 justamente en UCL, 2 en Copa de Alemania y uno en la Supercopa, que sirvió justamente para celebrar el primer título.

Para la vuelta en octavos de final se espera que Lucho esté de nuevo dulce con el gol y así pueda seguir dando de qué hablar a la prensa deportiva de Alemania, como a la de toda Europa donde es tendencia.

Mientras llega el nuevo juego de Champions (miércoles 18 de marzo), este fin de semana se retarán ante Leverkusen por la jornada 26 de Bundesliga. Dicho partido será el sábado 14, desde las 9:30 a.m. (hora de Colombia).