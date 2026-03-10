Deportes

Magnífica asistencia se inventó Luis Díaz en la Champions League: magia total para golear al Atalanta en Italia

Impensada asistencia se inventó Luis Díaz en la Champions League.

William Horacio Perilla Gamboa

10 de marzo de 2026, 4:47 p. m.
Momento exacto de la asistencia de Luis Díaz ante el Atalanta.
Momento exacto de la asistencia de Luis Díaz ante el Atalanta. Foto: Pantallazo ESPN

Un toque de balón de la nada. La elasticidad de Luis Díaz hace acto de presencia en Italia en una goleada que prácticamente coloca al Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League. Fueron seis goles y Lucho aumenta su influencia en el ataque con una nueva asistencia que entristece al Atalanta.

Un show de goles, 6-0 definitivo que sentencia la serie de octavos de final, pero la mirada se coloca en el cuarto gol del Bayern Múnich en el segundo tiempo. El guajiro recibió de espaldas y se inventó un ‘taco’ para habilitar a Nicolás Jackson, quien remató para el 4-0 parcial.

Jugada de letal contragolpe que Luis Díaz interpretó a la perfección. Para no pasar desapercibido en la jugada, tocó rápidamente la pelota con un gran gesto técnico que se ganó los aplausos de los hinchas de Colombia y Alemania, y de sus propios rivales. Magistral asistencia.

Noticia en desarrollo...

