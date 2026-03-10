Magnífica asistencia se inventó Luis Díaz en la Champions League: magia total para golear al Atalanta en Italia

Un toque de balón de la nada. La elasticidad de Luis Díaz hace acto de presencia en Italia en una goleada que prácticamente coloca al Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League. Fueron seis goles y Lucho aumenta su influencia en el ataque con una nueva asistencia que entristece al Atalanta.

Un show de goles, 6-0 definitivo que sentencia la serie de octavos de final, pero la mirada se coloca en el cuarto gol del Bayern Múnich en el segundo tiempo. El guajiro recibió de espaldas y se inventó un ‘taco’ para habilitar a Nicolás Jackson, quien remató para el 4-0 parcial.

Jugada de letal contragolpe que Luis Díaz interpretó a la perfección. Para no pasar desapercibido en la jugada, tocó rápidamente la pelota con un gran gesto técnico que se ganó los aplausos de los hinchas de Colombia y Alemania, y de sus propios rivales. Magistral asistencia.

CONTRA LETAL, ASISTENCIA DE TACO DE LUCHO DÍAZ Y DEFINICIÓN DE JACKSON: así llegó el 4-0 del Bayern Munich contra Atalanta en la ida de los octavos de la #CHAMPIONSxESPN. ¿Hubo mano en el inicio de la jugada?



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MGfyC9KgjG — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

Noticia en desarrollo...