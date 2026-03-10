Deportes

El nuevo apodo que el Bayern Múnich le colocó a Luis Díaz tras la magistral asistencia en la Champions League

Bayern Múnich tuvo acción en la ida de los octavos de final y Luis Díaz fue figura.

William Horacio Perilla Gamboa

10 de marzo de 2026, 7:10 p. m.
Luis Díaz celebra con Nicolás Jackson.
Luis Díaz celebra con Nicolás Jackson. Foto: FC Bayern via Getty Images

La Champions League avanza por la serie de octavos de final y ya se comienzan a perfilar algunos candidatos para los cuartos de final. A primera hora, este martes, varios candidatos tuvieron que medir fuerzas. El primero de ellos fue el Liverpool, luego le tocó al FC Barcelona y al Bayern Múnich de Luis Díaz.

Los ojos de Colombia se colocan en el Bayern de Lucho y una nueva goleada que prácticamente elimina el partido de vuelta en el Allianz Arena. En el New Balance Arena de Bérgamo, Italia, el gigante alemán se dio un festín en la ida de los octavos de final y con seis goles prácticamente sentenció la serie de la Champions.

Luis Díaz volvió a la titular y nuevamente mostró que tiene el potencial para ser considerado uno de los mejores extremos en Europa, además de conformar el tridente más poderoso de Alemania. Fue un show de goles, 6-1 que prácticamente lo coloca en la instancia de cuartos.

MUNICH, GERMANY - MARCH 06: Manuel Neuer of FC Bayern Munich celebrates his team's first goal, scored by teammate Luis Diaz during the Bundesliga match between FC Bayern München and Borussia Mönchengladbach at Allianz Arena on March 06, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann/Getty Images)
Luis Diaz of FC Bayern Muenchen celebrates scoring his team's first goal during the Bundesliga match between FC Bayern München and Borussia Mönchengladbach at Allianz Arena on March 06, 2026 in Munich, Germany. Foto: FC Bayern via Getty Images

Las miradas de Colombia se colocan en el cuarto gol del Bayern Múnich en el segundo tiempo. El extremo guajiro recibió de espaldas en un letal contragolpe y se inventó un ‘taco’ para habilitar al senegalés Nicolás Jackson, quien remató para el 4-0 parcial y aumentar el marcador en tristeza total del Atalanta que veía como su presencia internacional se caía a pedazos.

Bayern le colocó un nuevo apodo a Luis Díaz

Luego del gol de Nicolás Jackson tras la asistencia de Lucho, la cuenta aumentó por los goles de Michael Olise y Jamal Musiala para el 6-1 final. Descontó Mario Pasalic al 90+3′.

Luis Díaz contra Atalanta.
Luis Díaz contra Atalanta. Foto: Getty Images

Michael Olise fue la gran figura del juego tras anotar doblete y Luis Díaz llamó la atención por la asistencia de ‘taco’. Lucho para darle avance a la jugada de gol, prefirió tocar ágilmente para Jackson, quien remató y aumentó el marcador. Bayern no fue ajeno a esa jugada y ‘bautizó’ a la figura colombiana.

En un posteo en redes sociales, Bayern le dedicó unas palabras a la asistencia de Luis Díaz y usó unas palabras que son habituales en Colombia para referirse a un amigo o colega.

Posteo del Bayern Múnich.
Posteo del Bayern Múnich. Foto: Pantallazo X: @FCBayernES

“Mi primo asistiendo a Jackson”, se lee en el posteo del Bayern, acompañado con una foto donde aparecen los dos futbolistas de la jugada. El ‘primo’ se sigue llenando de gloria y pese a no marcar en este juego, se lleva los aplausos y será clave en este remate de temporada en Europa, antes de unirse definitivamente a la Selección Colombia en junio para el Mundial 2026.