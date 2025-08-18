El tiburón retiene el liderato con polémica: tabla de posiciones tras Junior vs Bucaramanga y Pasto vs DIM

Este lunes 18 de agosto continuó el desarrollo d la séptima jornada de la fase regular de la Liga BetPlay del segundo semestre de este 2025.

Los encargados de abrir la jornada fueron Junior vs Bucaramanga y el segundo turno fue para Pasto vs Independiente Medellín.

El tiburón retuvo su liderato con una polémica victoria ante los Leopardos por un marcador de 2-1. Mientras que

Dos polémicos penales dieron la victoria al tiburón

Al inicio del compromiso ningún equipo quería ceder espacios y aguardaban por lo que iba hacer el rival. Esta historia cambio en el segundo tiempo, pues ante una falta dentro del área, el conjunto local tuvo la oportunidad más clara de adelantarse en el marcador. Guillermo Paiva fue el penal al 54 que fue desaprovechada, pues se fue por un costado.

En la siguiente jugada, el leopardo aprovechó el descuido y en una polémica jugada se adelantó en el marcador.

Sobre el minuto 89 se presentó una nueva polémica, pues el árbitro volvió a pitar un penal a favor del Junior. A pesar de los reclamos, se mantuvo la decisión y Andrés Rodríguez se hizo cargo de cobrar y estampó en el marcador el 1-1 parcial.

Cuando todo parecía terminar en un empate, se incrementó la polémica luego de que el juez decretara un tercel penal para el Junior. El mismo Rodríguez se encargó de cobrar y marcó el 2-1 definitivo.

Con esta victoria, el tiburón se afianzó en la cima con 17 unidades, mientras que el Bucaramanga se estancó en la casilla 13 con 7 puntos.

El DIM remonta en Pasto y escala a la tercera casilla

El segundo partido de este lunes estuvo a cargo de Deportivo Pasto ante Independiente Medellín.

El conjunto de la montaña vino de atrás para llevarse una victoria importantísima que certifica el buen momento que atraviesa tras un complicado inicio.

El local se adelantó en el marcador gracias a un gol de David Camacho en el minuto 24 del primer tiempo.