Titular de América se juega una final ante Fluminense: club extranjero lo quiere y envió un emisor

América de Cali tiene una cita con la historia, este martes 19 de agosto, a partir de las 7:30 p.m. La mecha visitará a Fluminense por la vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana, con una serie que va 2-1 a favor de Flu tras el partido jugado en la capital del Valle.

Los rojos de Cali se juegan el avance a los mejores ocho de la otra mitad de la gloria. Sin embargo, más allá del resultado del partido, rumores indican que un titular de América tendría ojos especialmente encima este martes, pues un ojeador iría al Maracaná de Río a evaluar su desempeño con interés de llevarlo a un reconocido club de Brasil.

Se trata de Jean Pestaña, defensor de 27 años que constantemente es titular con América. Según reveló el periodista Felipe Sierra, a Pestaña lo estarían siguiendo de cerca desde Vasco Da Gama y esta noche en Río buscarían evaluar su desempeño.

“Vasco Da Gama sigue en su búsqueda de defensa colombiano, hoy en el Maracaná hay un emisor del equipo viendo a Jean Pestaña (27). América tiene opción de compra en el acuerdo que hizo con Pereira”, fue la información entregada por Sierra.

Jean Carlos Pestaña tiene contrato vigente con Deportivo Pereira hasta diciembre de 2026. Llegó cedido a América, desde el cuadro matecaña, en enero de 2025 y su vínculo con la mecha va hasta diciembre de este mismo año. Apenas acabe su préstamo, deberá volver al club dueño de sus derechos.

Si Vasco Da Gama, o cualquier otro club, quiere hacerse con los servicios de Pestaña, deberá desembolsar un dinero al Pereira. Según reporta Transfermarkt, dicha suma estaría cerca a los 900 mil euros según la última actualización del portal web referenciado, en junio de este 2025.

Vendrían días claves en cuanto al tema, mismo que empieza a tomar forma y pone aún más la expectativa en el duelo de América de Cali contra Fluminense.

Pestaña va de titular ante Fluminense

Diego Raimondi, técnico de América de Cali, eligió a Jean Carlos Pestaña para ser titular ante Fluminense este martes. Integrará la zona central con Daniel Bocanegra y Renato Portaluppi, buscando dar seguridad a sus compañeros para lograr la gesta y avanzar de ronda.

Estos son los titulares de ambos equipos para encarar la vuelta de octavos de final en Copa Sudamericana 2025:

Fluminense: Fábio Deivson Lopes; Samuel Xavier, Manoel Messias Silva, Juan Pablo Freytes, Renê Rodrigues Martins; Hércules Pereira do Nascimento, Matheus Martinelli, Agustín Canobbio, Vinícius Moreira de Lima, Kevin Serna; Everaldo. DT: Renato Portaluppi.