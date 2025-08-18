Oficial el canal del Fluminense vs. América por Sudamericana: señal de TV cambia para la vuelta

Fluminense, el gran favorito al título, hizo los deberes en la ronda de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 y de cara a las revanchas, que se disputan esta semana, es el único de los 16 equipos en liza que parece tener asegurado su lugar en cuartos.

El tricolor carioca obtuvo un triunfo clave 2-1 el martes pasado en Cali ante el América, gracias a un golazo del uruguayo Agustín Canobbio, que clavó el balón en un ángulo, y al insólito autogol del defensa colombiano Yerson Candelo a los siete minutos de iniciado el encuentro en el estadio Pascual Guerrero.

“Sufrimos una gran presión, pero supimos soportarla... Es un partido de 180 minutos y ganamos la primera parte”, dijo el DT del Flu, Renato Portaluppi.

Si bien América descontó sobre el final, nada parece indicar que pueda dar vuelta la serie el martes ante un Flu que, tras su soberbio Mundial de Clubes —donde fue el único no europeo en llegar a semifinales— se convirtió en el candidato a ganar la Sudamericana.

“Estamos vivos, por supuesto, tenemos un segundo tiempo que jugar en Brasil... Por qué no pensar que en Brasil podemos ganar 1-0 o 2-0”, dijo esperanzado el DT de los Diablos Rojos, Diego Raimondi.

Pero el Flu tendrá todo a su favor en el Maracaná, ante un equipo caleño que deberá abandonar la postura ultradefensiva que le ha dado frutos de visitante e ir al frente en busca de la hazaña, desprotegiéndose en defensa.

Mientras tanto, en las otras siete llaves de octavos de final de esta Sudamericana el pronóstico es incierto y ningún otro equipo aparece en situación similar al Flu.

No han sido para nada las mejores semanas de los rojos a nivel nacional, ni tampoco internacionalmente.

América de Cali atraviesa un tramo de año sumamente complejo a nivel deportivo en Liga BetPlay, así como en Copa Sudamericana.

Durante la semana anterior disputó compromisos de ambos certámenes, con el infortunio de haberlos perdido ambos por resultado similar de 2-1.

Ante Fluminense, con errores puntuales, complicó sus aspiraciones en los octavos de final del segundo torneo de clubes de Sudamérica.

En la noche del pasado jueves tuvo que verse las caras con Deportivo Pereira en Liga, contra el que cayó por 1-2 en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

De no ponerse las pilas pronto, el conjunto escarlata estará atravesando horas cada vez más oscuras en su presente deportivo.

Si no elimina el martes a Fluminense, será la primera gran decepción del segundo semestre. Y si continúa de capa caída en Liga, la salida del fondo de la tabla de posiciones se hará sumamente complicada.

Actualmente, el conjunto caleño está en el puesto 18 y tiene por delante un clásico ante Atlético Nacional, programado para el próximo 24 de agosto desde las 6:20 p. m.

