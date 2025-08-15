Suscribirse

Piden con furia la salida de este referente de América de Cali: “¿Hasta cuando?"

Su bajo nivel en los últimos juegos ha generado malestar entre la hinchada. En redes sociales mandaron mensaje directo las directivas.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

15 de agosto de 2025, 5:49 p. m.
Parte del plantel de América de Cali en 2025
Parte del plantel de América de Cali en 2025 | Foto: Colprensa

América de Cali atraviesa un tramo de año sumamente complejo a nivel deportivo en Liga BetPlay, así como en Copa Sudamericana.

En esta semana disputó ambos compromisos, con el infortunio de haberlos perdido ambos por resultado similar de 2-1.

Ante Fluminense con errores puntuales complicó sus aspiraciones en los octavos de final del segundo torneo de clubes de Sudamérica.

América de Cali vs. Fluminense por Copa Sudamericana.
América de Cali vs. Fluminense por Copa Sudamericana. | Foto: AFP

En la noche del jueves tuvo que verse las caras con Deportivo Pereira en Liga, contra el que cayó por 1-2 en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

De ambos juegos salió un saldo negativo para un jugador en específico: se trata de Daniel Bocanegra, el cual ya colma la paciencia de los aficionados.

Este central de experiencia se le vio comprometido en los tantos del elenco rival durante Sudamericana, así como en la fecha del FPC.

Justo por esto, es que después del partido del pasado jueves en redes sociales, la afición reclamó: “Bocanegra anda es salado, hermano”, dijo uno.

Contexto: Figura de Millonarios se dejó ver con camiseta del América: Carlos Antonio Vélez le lanzó dardo

Otros, con algo más de compasión, escribieron: “Una lástima el nivel de Bocanegra. El que antes era garantía, ahora es un mar de nervios”.

A su vez, aparecieron quienes le pidieron no hacer parte del plantel para las competencias: “Hasta cuando ese exjugador Daniel Bocanegra”.

Daniel Bocanegra, jugador del América de Cali.
Daniel Bocanegra es a quien piden los hinchas fuera de América | Foto: Prensa América.

Si bien los señalamientos iban en su mayoría hacia el defensa central, a esta lista fueron agregados otros cuantos que los aficionados piden no ser usados en América.

“Sí, América fuera un equipo serio, Bocanegra no seguiría, a Cavadia se le cancelaría el contrato por justa causa, Bertel, Paz, Silva también tendrían que irse, pero, pues, ya sé sabe que Ton Tulio no hará absolutamente nada”.

Técnicos de América y Pereira enfrentados

Como si no fuera suficiente el bajón que vienen teniendo los americanos, en rueda de prensa se supo de otra situación compleja que vivieron en Pereira.

De boca del propio entrenador, Gabriel Raimondi, este dio a conocer un altercado que tuvo con su colega, Rafael Dudamel.

“Tuve una discusión con Rafa (Dudamel) durante el partido. Apenas terminé, voy a saludarlo para pedirle disculpas y un jugador de ellos pensó que tenía algún problema y quería agredirlo, y todo lo contrario”, relató.

“Después el jugador lo entendió, se calmó todo y era eso, solo quería saludarlo”, dijo tras la vuelta a la calma.

“Hasta él dijo, en el momento uno se enoja, insulta o dice algo, pero luego todo vuelve a la normalidad”, sumó.

Ya adentrado en las preguntas sobre lo que le viene sucediendo a su onceno en los últimos juegos, donde solo han cosechado malos resultados, dio sus explicaciones.

“En los resultados hay una crisis. Hoy, fue un partido distinto; hablar de crisis con Santa Fe, Tolima, Fluminense y de crisis futbolística, no”, dijo defendiendo el trabajo.

Contexto: América de Cali sigue sufriendo: así le fue ante Deportivo Pereira por Liga BetPlay

”Los resultados no se están dando, creo que tenemos profesionales y que, seguramente, lo vamos a remontar”, cerró esperanzado de victorias venideras.

Ante rivales de peso como Fluminense (19 de agosto) y Atlético Nacional (24 de agosto), América se juega en las próximas semanas su futuro deportivo, así como también lo hará Raimondi con su puesto.

