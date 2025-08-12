Deportes
América de Cali sufre inesperado resultado ante Fluminense en Copa Sudamericana: golpe en el Pascual
América intentó, pero Fluminense sacó su casta y le ganó en el Pascual Guerrero por la ida de octavos en Sudamericana.
América de Cali la pasó mal ante Fluminense, este martes, 12 de agosto, por la ida de octavos de final en Copa Sudamericana. Terminó siendo victoria 2-1 a favor del Flu en el Pascual Guerrero, y ahora se va con ventaja para definir todo en territorio brasileño.
Datos generales del América vs. Fluminense
- Marcador final: América de Cali 2 - 1 Fluminense
- Fecha: 12 de agosto de 2025 (ida de octavos de final en Copa Sudamericana)
- Estadio: Pascual Guerrero de Cali
- Alineaciones:
América de Cali: Jorge Soto; Yerson Candelo, Cristian Tovar, Jean Carlos Pestaña, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Cristian Barrios, Sebastián Navarro, Jan Lucumí; Luis Ramos. DT: Diego Gabriel Raimondi.
Fluminense: Fábio Deivson Lopes, Samuel Xavier, Manoel Messias Silva, Juan Pablo Freytes, Renê Rodrigues Martins; Vinícius Moreira de Lima, Hércules Pereira do Nascimento, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Kevin Serna; Everaldo Stum. DT: Renato Portaluppi.
En desarrollo...