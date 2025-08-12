Suscribirse

América de Cali sufre inesperado resultado ante Fluminense en Copa Sudamericana: golpe en el Pascual

América intentó, pero Fluminense sacó su casta y le ganó en el Pascual Guerrero por la ida de octavos en Sudamericana.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

13 de agosto de 2025, 2:31 a. m.
América de Cali vs. Fluminense por Copa Sudamericana.
América de Cali vs. Fluminense por Copa Sudamericana. | Foto: AFP

América de Cali la pasó mal ante Fluminense, este martes, 12 de agosto, por la ida de octavos de final en Copa Sudamericana. Terminó siendo victoria 2-1 a favor del Flu en el Pascual Guerrero, y ahora se va con ventaja para definir todo en territorio brasileño.

Datos generales del América vs. Fluminense

  • Marcador final: América de Cali 2 - 1 Fluminense
  • Fecha: 12 de agosto de 2025 (ida de octavos de final en Copa Sudamericana)
  • Estadio: Pascual Guerrero de Cali
  • Alineaciones:

América de Cali: Jorge Soto; Yerson Candelo, Cristian Tovar, Jean Carlos Pestaña, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Cristian Barrios, Sebastián Navarro, Jan Lucumí; Luis Ramos. DT: Diego Gabriel Raimondi.

Fluminense: Fábio Deivson Lopes, Samuel Xavier, Manoel Messias Silva, Juan Pablo Freytes, Renê Rodrigues Martins; Vinícius Moreira de Lima, Hércules Pereira do Nascimento, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Kevin Serna; Everaldo Stum. DT: Renato Portaluppi.

Contexto: La millonada que recibirá América de Cali por llegada de Santiago Moreno a Fluminense

En desarrollo...

