‘Blopper’ de América acabó en penoso gol en Sudamericana: video del tanto es de no creer

Yerson Candelo tuvo el infortunio antes de los primeros 15 minutos, en el estadio Pascual Guerrero.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

13 de agosto de 2025, 12:52 a. m.
Yerson Candelo, de América, fue quien abrió el marcador en contra de los rojos en Sudamericana
Yerson Candelo, de América, fue quien abrió el marcador en contra de los rojos en Sudamericana | Foto: Captura de SBT

Yerson Candelo fue el autor del autogol que puso en desventaja a América frente a Fluminense en Copa Sudamericana.

Antes del minuto 15 del primer tiempo, un cobro de costado para Fluminense le permitió a los visitantes irse en ventaja parcial de 0-1.

Parecía una jugada controlada por la zaga americana, pero la mala conversación entre el defensor mencionado y el golero, Jorge Soto, dejó ver el primer gol en el Pascual Guerrero.

Al portero pereirano le costó reponerse de la carrera que llevaba en busca del balón, y fue sorprendido por un cabezazo hacia atrás de Yerson.

Con dirección al arco se fue el pase del defensor, lo que hizo que el balón atravesara la línea de su arco lentamente dejando ver cómo caía el pórtico de América.

Ante esa situación, lo único que le quedaba al escarlata era buscar reponerse con una anotación que lo llevase al empate antes del final de los 45′ iniciales.

Para lamento de los locales en Cali, sus intenciones por darle vuelta al resultado recibieron un nuevo golpe antes de los 20 minutos.

Agustín Canobbio, capitán de Flu, fue quien se aprovechó de su buena pegada para alargar el marcador en favor de los de Brasil.

Fue un remate lejano con pierna izquierda de media volea, en el cual tampoco pudo hacer nada el portero Soto para atajarlo.

De dicho tanto hay que decir que a la pareja central americana se le vio mal, pues ninguno de los zagueros logró llegar al despeje del balón y dejó vivo el rebote para los de Río de Janeiro.

A partir del minuto 20 los locales procuraron por acercarse al arco contrario, pero la buena gestión de la defensa brasileña no los dejó descontar antes del pitazo del medio tiempo.

Noticia en desarrollo...

yerson candeloAmérica de CaliCopa SudamericanaSudamericanaJorge Soto

