Papelón insólito de Santa Fe: fichaje que fue anunciado se les cayó y “ya no jugará”

Independiente Santa Fe perdería a uno de sus más recientes fichajes. Yerson Candelo, que ya estaba entrenando con el conjunto cardenal en su sede deportiva, cambió de parecer a última hora.

Así lo informa el periodista Felipe Sierra, haciendo referencia a diferencias económicas en la negociación.

“A pesar de haber sido anunciado oficialmente, Yerson Candelo (33) no jugará en Santa Fe. Se cae el acuerdo por diferencias”, apuntó en redes sociales.

Candelo había llegado al elenco capitalino después de rescindir contrato en el América de Cali. En sus primeros días compartió con excompañeros de equipo como Christian Mafla o Helibelton Palacios, otro de los fichajes de Santa Fe para el primer semestre.

En una de las fotos publicadas por el club en su cuenta oficial aparecía acompañado por el capitán Hugo Rodallega, quien le dio la bienvenida y esperaba contar con él para el resto del semestre.

Al ser un fichaje que ya estaba anunciado, Independiente Santa Fe tendrá que emitir un comunicado oficial y explicar las razones de este abrupto cambio de planes que llega a una semana de debutar en el partido de ida de la Superliga contra Junior.

La caída del negocio por Yerson Candelo ha generado fuertes críticas contra el presidente Eduardo Méndez, quien es la principal cabeza del equipo y el encargado de entablar las negociaciones con los posibles fichajes.

Candelo había llegado a Santa Fe como revulsivo para la banda derecha, tras la salida de nombres como el de Elvis Perlaza y Edwar López. Su fichaje había sido aprobado por el cuerpo técnico de Pablo Repetto, que ahora tendrá que busca soluciones en el mercado.

Así fue el negocio por Yerson Candelo

Lo curioso de esta novela es que Yerson Candelo ya había sido descartado por la dirigencia de Santa Fe a finales de diciembre, pero su fichaje se reactivó tras unas declaraciones en Caracol Radio.

Ese día dijo que le interesaba sumarse al proyecto de Repetto y que varios amigos lo estaban esperando para emprender este nuevo reto en su carrera.

“Sí, hace seis meses hablamos, había una fuerte posibilidad de ir. Por un tema de una cirugía que tenía y por pedido del técnico de turno del América, no se dio la salida, pero ahora continuó el interés. Estoy mirando opciones, estoy enfocado en finalizar el vínculo con América y tomar la mejor decisión”, declaró.

Candelo señaló que “Santa Fe es un club grande, muy importante en nuestro fútbol, ha venido haciendo las cosas bien y va a disputar torneo internacional y para cualquier jugador es atractivo poder estar ahí“.

Luego de eso gestionó la rescisión de su contrato con América y aterrizó en Bogotá para unirse a los entrenamientos de pretemporada. Desafortunadamente, las condiciones cambiaron y ahora no estaría disponible para el cuerpo técnico.