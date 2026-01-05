Deportes

Independiente Santa Fe oficializa cuatro refuerzos: hay hasta con pasado en Selección Colombia

¿Llegarán más caras al león? Mientras se confirma, el equipo ya tiene sus primeros cuatro refuerzos para 2026.

Redacción Deportes
6 de enero de 2026, 1:28 a. m.
Independiente Santa Fe se arma para encarar el 2026.
Independiente Santa Fe se arma para encarar el 2026. Foto: Getty Images

Siendo 5 de enero, Independiente Santa Fe hizo oficiales sus primeros cuatro refuerzos de cara a la temporada 2026. Luego de semanas de silencio absoluto en cuanto al tema, el elenco capitalino empieza a revelar los nuevos nombres en su planetilla.

Cabe recordar que Santa Fe dijo adiós a varios jugadores que estuvieron en 2025 y que quedaron campeones de la décima estrella. Dos de ellos, bastante mediáticos, fueron Harold Santiago Mosquera y Edwar López.

Lista de refuerzos confirmados por Independiente Santa Fe

  1. Franco Fagúndez

Mediapunta, 25 años, nacido en Montevideo, Uruguay, y con recorrido en el fútbol de su país y México. Tiene contrato con Santos Laguna hasta diciembre de 2027, por lo que estará en préstamo en Independiente Santa Fe.

  1. Helibelton Palacios

Cambió de colores, pero no de ciudad. Al estilo de Elvis Perlaza, Helibelton Palacios deja Millonarios y pasa a Independiente Santa Fe. Tuvo paso por equipos como Cruzeiro, Nacional, Cali y Brujas de Bélgica. También defendió el escudo de la Selección Colombia.

  1. Kilian Toscano

Con 21 años, es la prueba de que Pablo Repetto quiere probar jóvenes en Santa Fe. La prensa deportiva en Colombia reveló que Toscano llega en préstamo al rojo, pues ostenta contrato vigente con Atlético Nacional.

  1. Yerson Candelo

Otro con pasado en Selección Colombia. Candelo ha vestido la camiseta de Atlético Nacional, Aucas, Criciúma, Cali y, el último, América. Sigue de rojo, pero ahora con el escudo de Independiente Santa Fe en el pecho.

¿Llegarán más refuerzos a Independiente Santa Fe?

Es un misterio. Puede que en los próximos días haya más noticias sobre el mercado de pases en el cuadro cardenal, pero lo cierto es que ya hay cuatro nuevas caras que llegan a complementar el plantel que permaneció.

De la mano de los referentes, como Hugo Rodallega, Daniel Torres y Andrés Mosquera Marmolejo, más las demás figuras y los que llegan, el técnico Repetto apunta a un buen 2026 tanto en Colombia como en Libertadores.

El primer reto está en la Superliga ante Junior, luego medirá fuerzas en la competencia liguera y, finalmente, la fase de grupos del torneo de clubes más importante en Sudamérica.

