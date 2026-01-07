Deportes

Santa Fe eligió el reemplazo de Harold Mosquera: está listo y llega desde Atlético Nacional

Después de mucho esperar, la dirigencia del conjunto cardenal logró contratar a un extremo que llegará para acompañar a Hugo Rodallega.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

7 de enero de 2026, 12:47 p. m.
Desde Atlético Nacional llega el nuevo refuerzo para el ataque santafereño.
Desde Atlético Nacional llega el nuevo refuerzo para el ataque santafereño. Foto: Colprensa

Independiente Santa Fe empezó a cerrar su mercado de fichajes. El cuadro cardenal consiguió a la pieza que le faltaba para reemplazar a Harold Santiago Mosquera, quien se fue a Cerro Porteño y dejó un vacío gigante en el frente de ataque.

La lista de candidatos tuvo nombres del fútbol colombiano y otros del exterior, sin embargo, ninguno llegó a convencer desde el punto de vista económico.

Se supo paradero de Marino Hinestroza tras no presentarse a Atlético Nacional: foto lo confirmó

Pero en la primera semana de enero surgió una oportunidad que parecía perdida. El ecuatoriano Billy Arce quedó libre tras finalizar contrato con Atlético Nacional y recaló en Santa Fe buscando un segundo aire para su carrera.

Arce no ocupa cupo de extranjero porque también tiene nacionalidad colombiana, otra de las razones que animó al presidente Eduardo Méndez y al cuerpo técnico encabezado por Pablo Repetto.

El ecuatoriano no la pasó bien en Atlético Nacional y quedó condenado al banquillo en el segundo semestre, pero su paso destacado por Once Caldas le da el beneficio de la duda.

Billy Arce es cardenal

En las últimas horas, Billy Arce estuvo presente en contacto con la dirigencia de Independiente Santa Fe y acordó los detalles finales del negocio que lo convierte en nuevo refuerzo del cuadro capitalino.

El jugador de 27 años alcanzó a estar en la carpeta de Deportes Tolima, sin embargo, se decantó por la opción de mudarse a Bogotá.

Billy Arce tiene la tarea de reemplazar a Harold Santiago Mosquera y acompañar a Hugo Rodallega en el frente de ataque. Aunque todavía no se sabe cuál será la idea de juego de Repetto, es posible que el ecuatoriano juegue un papel fundamental.

Billy Arce of Atletico Nacional controls the ball during the match between Independiente Santa Fe and Atletico Nacional for the fourth round of the semifinals, as part of the Liga BetPlay DIMAYOR I 2025, played at the Nemesio Camacho El Campin stadium in Bogota, Colombia. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images)
Billy Arce en un partido contra Independiente Santa Fe en Bogotá. Foto: NurPhoto via Getty Images

Así va el mercado de fichajes en Santa Fe

Santa Fe ha hecho un nutrido mercado de fichajes con refuerzos para todas las posiciones. De hecho, desde Atlético Nacional también llegó Kilian Toscano como un ladrillo más para el mediocampo.

Los otros refuerzos ya confirmados son el lateral Helibelton Palacios, el carrilero Yerson Candelo, el mediapunta Franco Fagúndez y el delantero Nahuel Bustos.

La última carta que queda pendiente por definir es la de un defensor central por izquierda. Las negociaciones ya están en marcha para conseguirlo, pero todavía no hay un nombre claro que se ajuste a la situación económica y las exigencias de Repetto.

El primer partido del año para Santa Fe será este viernes, 9 de enero, enfrentando a Deportivo Táchira (VEN) en el Estadio Metropolitano de Techo. Allí se espera la presencia de los nuevos fichajes y algunos detalles sobre el nuevo proyecto que inicia.

El debut oficial será la próxima semana, enfrentando al Junior de Barranquilla en el partido de ida por la Superliga BetPlay.

