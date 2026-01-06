Atlético Nacional anunció su salida y llegaría a un gigante de Bogotá: atacante extranjero

Este martes, 6 de enero de 2026, Atlético Nacional publicó en sus redes oficiales los cuatro jugadores que no seguirán vistiendo los colores verdolagas en la temporada que pronto arrancará. Los nombres son:

Camilo Cándido

Joan Castro

Facundo Batista

Billy Arce

Acompañado de unas fotos de cada uno de los futbolistas, Atlético Nacional escribió: “Gracias por su entrega, profesionalismo y trabajo en equipo con el más campeón ¡Éxitos en sus nuevos proyectos!”.

Billy Arce suena para llegar a Independiente Santa Fe

Entonces, con la salida del ecuatoriano Billy Arce confirmada en Atlético Nacional, la prensa deportiva en Colombia coloca al atacante de 27 años como posible refuerzo de Independiente Santa Fe. Al menos, parece que el cardenal preguntó por el futbolista.

“Billy Arce interesa a Independiente Santa Fe. Es una opción para llegar al león. El jugador llegaría libre de Atlético Nacional”, contó el periodista Carlos Alemán, cercano a la información del elenco capitalino.

¿Quién es Billy Arce, el ecuatoriano que jugó en Nacional y ahora interesa a Santa Fe?

Nació en la ciudad de Esmeraldas (Ecuador), el 12 de julio de 1998. Ha tenido grandes pasos por el fútbol sudamericano, brillando como figura constante en diferentes equipos como Independiente del Valle, Emelec, Barcelona SC y Liga de Quito. Ya fuera de su país:

Extremadura (España)

Brighton (Inglaterra)

Peñarol (Uruguay)

Santos (Brasil)

Deportivo Pasto (Colombia)

Once Caldas (Colombia)

Atlético Nacional (Colombia)

Tranfermarkt lo reporta con un valor de 450 mil euros en la actualidad, aunque para julio de 2018, cuando tenía 20 años, alcanzó el millón de euros.

Billy Arce en competencia con Atlético Nacional en 2025. Foto: Getty Images

Los títulos que tiene en su palmarés corresponden a dos Supercopas de Ecuador, ambas obtenidas con Liga de Quito, y una Serie B en Brasil con Santos. Ya en Colombia, levantó la Superliga y la Copa BetPlay con Atlético Nacional en 2025.

Santa Fe tendría plan B si no llega Billy Arce

Se desconoce si hay algún otro equipo interesado en Billy Arce, además de los sondeos que reportan desde Independiente Santa Fe. Sin embargo, el león tendría un plan B en caso tal, y se trataría de Jader Valencia.

La información la reveló el periodista Alexis Rodríguez por medio de su cuenta de X. Cabe recordar que Jader Valencia venía jugando en Independiente Medellín, pero es más que nada recordado por su paso en Millonarios, donde ha desempeñado la mayoría de su carrera.

A la fecha, Santa Fe solo ha presentado cuatro refuerzos, pero se espera que sean más de cara a los compromisos venideros en el primer semestre de 2026: Superliga, Liga y Copa Libertadores.