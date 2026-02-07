Deportes

Así quedó la tabla de posiciones tras el duelo entre Fortaleza y Santa Fe: hay sorpresa en el liderato

Internacional de Bogotá cumple con una buena campaña que lo tiene en la parte alta de la tabla.

Camilo Eduardo Castro Cetina

8 de febrero de 2026, 1:48 a. m.
Fortaleza enfrenta a Independiente Santa Fe, encuentro válido de la Liga BetPlay I 2026 de la fecha 9, en el Estadio Metropolitano de Techo.
Fortaleza enfrenta a Independiente Santa Fe, encuentro válido de la Liga BetPlay I 2026 de la fecha 9, en el Estadio Metropolitano de Techo. Foto: (Colprensa - Catalina Olaya).

La Liga BetPlay avanza y este sábado se disputaron partidos para completar la fecha quinta del rentado nacional, que este semestre tendrá un formato diferente al tradicional, debido a que a mitad de año se celebra el Mundial Norteamérica 2026.

Cabe señalar que, aunque Fortaleza recibió a Santa Fe este sábado, este partido corresponde a la novena fecha, pero la Dimayor decidió adelantarlo para reemplazar el duelo en el que Santa Fe oficiaría como local contra Nacional y que fue aplazado por el estado de la gramilla de El Campín.

Pasto vs. Bucaramanga

El conjunto del Galeras recibió a los leopardos en un partido que resultó aburrido por el resultado y que había generado altas expectativas por la posición de privilegio que ocupan ambos equipos en la tabla.

El empate dejó al Pasto en la segunda casilla, con 10 puntos, mientras que el Bucaramanga se ubicó un renglón por debajo con nueve unidades.

Medellín vs. Internacional de Bogotá

Independiente Medellín y el Internacional de Bogotá, partido en el que salió victorioso el equipo capitalino, tomó por sorpresa a los dirigidos por el profesor Alejandro Restrepo, con quien la hinchada ya ha demostrado inconformismo y ha comenzado a exigir su salida.

“Siempre hemos manifestado que entendemos el dolor del hincha, cómo se manifiesta como en la noche de hoy. La conversación siempre está, de parte y parte, y en el momento que se deba tener, se tiene, se evalúa, se miran los errores que se están cometiendo, el camino por el cual se va el club. De parte nuestra siempre está esa apertura y de parte de ellos también está esa autocrítica”, dijo Restrepo en la rueda de prensa posterior al cotejo.

Medellín vs. Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay 2026-l.
Medellín vs. Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay 2026-l. Foto: David Jaramillo - Colprensa.

El partido terminó 1-2 a favor de la visita que, sorpresivamente, se ubicó como líder del torneo, garantizando así que al finalizar la jornada terminará en la parte alta de la tabla de posiciones.

En el otro extremo está el Medellín, que tras la derrota se hunde en la tabla de posiciones con 2 puntos en la casilla 17, a falta de que Millonarios, Chicó y Alianza, equipos que están por debajo jueguen, y de ganar, compliquen aún más su situación.

Águilas Doradas vs. Cúcuta

Águilas Doradas logró revertir el marcador en contra y remontó un 0-2 en contra para quedarse con la victoria 3-2 gracias a un doblete de Rivaldo, quien sentenció la victoria para el cuadro dorado.

En el encuentro, el Cúcuta parecía encaminar su primera victoria en el campeonato y alcanzó a estar 2-0 arriba en el marcador, pero la ansiedad le pasó factura y terminó cediendo contra el local, que aprovechó las oportunidades para darle la vuelta al marcador y sumar de a tres, encaminando su tercera victoria en línea.

Con el resultado, Águilas se ubicó sexto, mientras que el Cúcuta también se hunde con solo dos unidades.

Fortaleza vs. Santa Fe

Fortaleza y Santa Fe, partido adelantado de la novena fecha y el cual quedó en tablas gracias a un gol agónico del cuadro león.

Jhon Viáfara recobró su libertad y está en Colombia; amigo confirmó noticia y publicó la foto
Fortaleza CEIF enfrenta a Independiente Santa Fe , por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2026 de la fecha 9, en el Estadio Metropolitano de Techo.
Fortaleza y Santa Fe adelantaron el duelo válido por la fecha 9. Foto: (Colprensa - Catalina Olaya).

El gol de los locales fue anotado por Jhonier Salas al minuto 80, lo que animó a los orientados por Sebastián Oliveros, que se alcanzaron a ilusionar con una victoria.

Ya en tiempo de reposición, al minuto 90+3, Nahuel Bustos le dio el gol a Santa Fe y arruinó el festejo de los locales

En la próxima fecha Fortaleza visitará al Atlético Nacional y Santa Fe hará lo propio con el América de Cali en nuevo clásico de rojos.

Así quedó la tabla de posiciones luego de la derrota de Santa Fe contra Fortaleza

