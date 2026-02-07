Águilas sacó la ‘garra’ y remontó al Cúcuta; los de la frontera dejaron escapar su primera victoria

La Liga BetPlay continúa su desarrollo y este sábado 7 de febrero el recién ascendido Cúcuta Deportivo visitaba a Águilas Doradas con el objetivo de conseguir su primera victoria en el rentado nacional.

Águilas acumula 3 partidos sin conocer la derrota. Foto: Águilas vs Cúcuta - Estadio Cincuentenario - David Jaramillo.

Con dos presentes totalmente opuestos, el partido se disputó en el estadio Cincuentenario, en Medellín, dando apertura a la jornada sabatina de la quinta fecha del fútbol profesional colombiano.

Águilas saltó al terreno de juego con cinco puntos en cuatro partidos, mientras que Cúcuta llegó al compromiso con solo dos unidades en igual número de encuentros.

El duelo resultó bastante emocionante, ya que ambos equipos dejaron claro que buscaban los tres puntos. El marcador final fue 3-2 a favor de Águilas, en un encuentro entretenido, pues el cuadro ‘motilón’ alcanzó a estar 2-0 arriba en el marcador, lo que obligó al conjunto local a remontar y le imprimió aún más emoción al partido.

El primer gol llegó para la visita a través de Luifer Hernández, al minuto 13. Al 32, Lucas Ríos aumentó la diferencia para ilusionar a los de la frontera con la posibilidad de conseguir su primera victoria de la temporada.

El Cúcuta solo acumula 2 puntos en cinco partidos. Foto: Águilas vs Cúcuta - Estadio Cincuentenario - David Jaramillo.

Sin embargo, ese segundo gol despertó al cuadro local que un minuto más tarde logró el descuento gracias a un remate de Jorge Luis Rivaldo Pinto, quien fue una de las figuras del compromiso.

El partido se fue al descanso 1-2 y en el camerino el técnico Juan David Niño pareció haber motivado a sus dirigidos, que salieron y lograron remontar para acomodarse en la parte alta de la tabla.

Recién empezada la parte complementaria, al minuto 48, Jorge Obregón igualó el encuentro y luego, Rivaldo, al 50 resolvió para darle la victoria a su equipo.

Con este resultado, el equipo local alcanzó los 8 puntos y se ubicó sexto en la tabla de posiciones, a falta de varios encuentros para completar la fecha.

Águilas acumula 3 partidos seguidos sin conocer la derrota, de los cuales ha logrado dos triunfos, algo que le permite estar en la parte de arriba de la tabla de posiciones.

Águilas y Cúcuta abrieron la jornada sabatina de la Liga BetPlay. Foto: Águilas vs Cúcuta - Estadio Cincuentenario - David Jaramillo.

Lo contrario sucede con el Cúcuta Deportivo, que no ha podido sumar de a tres y que necesita, con urgencia, alejarse de la parte baja de la tabla.

Con esta derrota, el conjunto rojinegro acumula dos puntos producto de dos empates y tres derrotas, lo que momentáneamente lo deja en la casilla 15, a la espera que los equipos que están por debajo no sumen y agudicen el mal momento por el que atraviesa.

En la próxima fecha, el Cúcuta recibirá al necesitado Medellín y Águilas visitará al también necesitado Millonarios.