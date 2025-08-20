El Millonarios F. C. vs. Unión Magdalena, correspondiente a la primera jornada de la Liga BetPlay del segundo semestre del año y que se había postergado en su momento, se jugó este miércoles 20 de agosto.

El duelo se disputó en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá y terminó 2 goles a 1 a favor del conjunto samario. Este marcador agudiza la crisis que vive Millonarios.

De hecho, esta misma crisis ha generado un profundo malestar en muchos hinchas de la escuadra ‘embajadora’, que, en pleno juego, lanzaron zapatos al terreno.

La acción de los aficionados es claramente en protesta por lo que atraviesa el club. Es un mensaje claro para la directiva, que no realizó un buen mercado de fichajes.

⚽ Los hinchas de Millonarios no están conformes con el momento actual del equipo y hacen sentir su inconformidad.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/fKoCuXMzI2 — Win Sports (@WinSportsTV) August 21, 2025

El mensaje, además, es para el director técnico David González, que sigue sin convencer a los aficionados azules. Es muy probable que en los próximos días se dé la salida del estratega.

Ante el lanzamiento de zapatos, que ha dado mucho de qué hablar, se preguntan algunos usuarios por la posible sanción que le podría caer a Millonarios.

Una fuente cerca a SEMANA reveló que el fuerte castigo podría ser desde lo económico para la institución o que se sancione directamente a la zona del estadio desde la que se lanzaron los zapatos.

El partido de Millonarios vs. Unión Magdalena fue detenido por disturbios en la tribuna.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/gT2984B9yR — Win Sports (@WinSportsTV) August 21, 2025

Cabe mencionar que desde que se empezaron a tirar los zapatos, el juez central del partido, Jhon Ospina, tomó la decisión de suspender el encuentro. Una vez las cosas se calmaron, el mismo se pudo reanudar.

Los hinchas, de igual manera y en cánticos, siguieron expresando su inconformismo con el equipo en general. Cerca del final del compromiso, un hincha invadió la cancha. Mientras el cuerpo de seguridad lo retiraba, el partido se detuvo. Por fortuna no pasó mucho tiempo y el cotejo siguió su curso.

Por lo acontecido en estadio Nemesio Camacho El Campín, una de las personas que se pronunció, sin rodeos, fue el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez.

Solo una pregunta advirtiendo q es legítima la protesta y el malestar de los hinchas de @MillosFCoficial …y es q los espectadores pueden entrar una cantidad enorme de zapatas para tirarlos a la cancha como si nada? No hay requisas? Es normal q una persona lleve varios pares de… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) August 21, 2025