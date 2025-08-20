Suscribirse

Este es el fuerte castigo que podría recibir Millonarios por lanzamiento de zapatos en El Campín

Lo sucedido en el escenario deportivo de la capital del país se hizo tendencia en redes sociales.

Redacción Deportes
21 de agosto de 2025, 3:08 a. m.
Imagen de lo ocurrido en El Campín.
Imagen de lo ocurrido en El Campín. | Foto: colprensa

El Millonarios F. C. vs. Unión Magdalena, correspondiente a la primera jornada de la Liga BetPlay del segundo semestre del año y que se había postergado en su momento, se jugó este miércoles 20 de agosto.

El duelo se disputó en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá y terminó 2 goles a 1 a favor del conjunto samario. Este marcador agudiza la crisis que vive Millonarios.

De hecho, esta misma crisis ha generado un profundo malestar en muchos hinchas de la escuadra ‘embajadora’, que, en pleno juego, lanzaron zapatos al terreno.

La acción de los aficionados es claramente en protesta por lo que atraviesa el club. Es un mensaje claro para la directiva, que no realizó un buen mercado de fichajes.

El mensaje, además, es para el director técnico David González, que sigue sin convencer a los aficionados azules. Es muy probable que en los próximos días se dé la salida del estratega.

Ante el lanzamiento de zapatos, que ha dado mucho de qué hablar, se preguntan algunos usuarios por la posible sanción que le podría caer a Millonarios.

Una fuente cerca a SEMANA reveló que el fuerte castigo podría ser desde lo económico para la institución o que se sancione directamente a la zona del estadio desde la que se lanzaron los zapatos.

Cabe mencionar que desde que se empezaron a tirar los zapatos, el juez central del partido, Jhon Ospina, tomó la decisión de suspender el encuentro. Una vez las cosas se calmaron, el mismo se pudo reanudar.

Los hinchas, de igual manera y en cánticos, siguieron expresando su inconformismo con el equipo en general. Cerca del final del compromiso, un hincha invadió la cancha. Mientras el cuerpo de seguridad lo retiraba, el partido se detuvo. Por fortuna no pasó mucho tiempo y el cotejo siguió su curso.

Por lo acontecido en estadio Nemesio Camacho El Campín, una de las personas que se pronunció, sin rodeos, fue el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez.

“Solo una pregunta, advirtiendo que es legítima la protesta y el malestar de los hinchas de Millonarios… ¿Y es que los espectadores pueden entrar una cantidad enorme de zapatos para tirarlos a la cancha como si nada? ¿No hay requisas? ¿Es normal que una persona lleve varios pares de zapatos a un estadio? ¡Lo demás es válido… la campaña es tan mala que la molestia sí es normal!“, mencionó en su cuenta oficial de X.

