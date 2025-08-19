Suscribirse

Barranquilla

Un subintendente y dos auxiliares de Policía heridos tras desórdenes en el interior del estadio Metropolitano

Ocurrió en medio del partido Junior vs. Bucaramanga en Barranquilla.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

19 de agosto de 2025, 12:01 p. m.
Los policías heridos reciben atención médica.
Los policías heridos recibieron atención médica. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Este lunes, 18 de agosto, lo que se esperaba que fuera un partido tranquilo y para disfrutar en familia entre Junior vs. Bucaramanga terminó en un completo caos en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Mientras avanzaba el compromiso deportivo, las barras de lado norte del Junior vieron a hinchas del equipo contrario, por lo que comenzaron a volarse las barandas hacia la tribuna de occidental, lo que terminó en graves desórdenes.

En medio de estos graves hechos, SEMANA conoció que tres integrantes de la Policía Metropolitana terminaron heridos por el lanzamiento de objetos contundentes y por caídas que sufrieron en medio de la gresca.

Los uniformados lesionados fueron identificados como el subintendente Miguel Ángel Oyola Lizcano, de 34 años de edad, quien sufrió dos heridas en su cabeza; y las auxiliares de Policía Valentina Epalza García, de 20 años, quien tiene golpes en diferentes zonas de su cuerpo junto a Any Paola Jaraba Barrios, de 22 años, quien cayó de una de las escaleras de la tribuna occidental.

Lo más leído

1. ¿Tiene alguna? Estas son las 6 aplicaciones que debe desinstalar de inmediato para proteger su cuenta bancaria y evitar ser estafado
2. Gobierno Petro autorizó camionetas, escoltas y gasolina para el ELN y las disidencias de las Farc; esta es la historia
3. Reloj Rolex de $56 millones podría ser clave dentro del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: aparece relevante detalle

Los policiales heridos fueron trasladados hasta la Clínica Regional del Caribe de la Policía Nacional, donde se recuperan de las lesiones que sufrieron.

Un testimonio dado a conocer por Zona Cero, un hombre que estaba con su nieto vivió momentos de pánico dentro del estadio por cuenta de los barristas del Junior que perseguían a los del Bucaramanga.

“Me tocó correr con mi nieto, el niño asustado. La gente estaba con palos y me decían ‘señor, apártese que no es con usted’. Fue una cosa horrorosa”, dijo el hombre al medio de comunicación.

Contexto: Peligrosa banda robó más de 20 vehículos: así actuaba en Barranquilla y SoledadMilitares arremeten contra las disidencias en Cauca: esta es la impresionante operación

Y es que todo no paró ahí, pues en las afueras del estadio también se registraron riñas que generaron terror entre los hinchas y las personas que transitaban por esta zona del barrio Ciudadela 20 de Julio.

Por medio de las redes sociales, quedó evidenciado lo que sucedió en la parte exterior del escenario deportivo.

“Disturbios a las afueras del estadio Metropolitano luego de la victoria de @JuniorClubSA 2-1 ante @ABucaramanga. Hinchas del conjunto visitante enfrentando a la ciudadanía", informó el periodista Romario Quintero por medio de su cuenta en la red social X.

Contexto: Cae peligrosa banda que robaba vehículos en Barranquilla: si usted fue víctima, puede denunciar

Hasta el momento, no hay reporte de personas capturadas por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla en medio de estos hechos que alteraron el orden de este compromiso deportivo. Muchas personas al presentarse los desórdenes abandonaron el sitio por seguridad.

Se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades en la capital del Atlántico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mhoni Vidente vaticinó preocupante situación que golpeará a país latino y advirtió sobre caos: “La gente no entiende”

2. Policía en Argentina arremetió contra jugadores de Once Caldas: tiraron gases lacrimógenos y todo quedó en video

3. Costco se detiene por un día: el cierre de sus 623 sucursales ya tiene fecha

4. Dilema ético: mujer con muerte cerebral es usada como incubadora en Georgia por ley antiaborto

5. Alfredo Saade habla de “fuego interno” en la Casa de Nariño tras su salida del círculo más cercano de Gustavo Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAtlánticoJunior Barranquilladesorden

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.