Este lunes, 18 de agosto, lo que se esperaba que fuera un partido tranquilo y para disfrutar en familia entre Junior vs. Bucaramanga terminó en un completo caos en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Mientras avanzaba el compromiso deportivo, las barras de lado norte del Junior vieron a hinchas del equipo contrario, por lo que comenzaron a volarse las barandas hacia la tribuna de occidental, lo que terminó en graves desórdenes.

#LoÚltimo | Así fue la riña en las tribunas del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en el partido en el que Junior derrotó 2-1 a Atlético Bucaramanga y las autoridades tuvieron que intervenir para detener la pelea. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/dVyTxm2pcr — Solo Noticias 24 🗞️🎙️🎥 (@SOLONOTICIA24) August 19, 2025

En medio de estos graves hechos, SEMANA conoció que tres integrantes de la Policía Metropolitana terminaron heridos por el lanzamiento de objetos contundentes y por caídas que sufrieron en medio de la gresca.

Los uniformados lesionados fueron identificados como el subintendente Miguel Ángel Oyola Lizcano, de 34 años de edad, quien sufrió dos heridas en su cabeza; y las auxiliares de Policía Valentina Epalza García, de 20 años, quien tiene golpes en diferentes zonas de su cuerpo junto a Any Paola Jaraba Barrios, de 22 años, quien cayó de una de las escaleras de la tribuna occidental.

Los policiales heridos fueron trasladados hasta la Clínica Regional del Caribe de la Policía Nacional, donde se recuperan de las lesiones que sufrieron.

El único lunar de la fiesta rojiblanca fueron los disturbios que se presentaron durante el juego. El miedo de varios aficionados que no tenían nada que ver con lo que ocurría obligó a muchos a refugiarse en la zona de prensa. ⬇️ pic.twitter.com/6L94P4zIQR — EL HERALDO (@elheraldoco) August 19, 2025

Un testimonio dado a conocer por Zona Cero, un hombre que estaba con su nieto vivió momentos de pánico dentro del estadio por cuenta de los barristas del Junior que perseguían a los del Bucaramanga.

“Me tocó correr con mi nieto, el niño asustado. La gente estaba con palos y me decían ‘señor, apártese que no es con usted’. Fue una cosa horrorosa”, dijo el hombre al medio de comunicación.

Y es que todo no paró ahí, pues en las afueras del estadio también se registraron riñas que generaron terror entre los hinchas y las personas que transitaban por esta zona del barrio Ciudadela 20 de Julio.

Por medio de las redes sociales, quedó evidenciado lo que sucedió en la parte exterior del escenario deportivo.

“Disturbios a las afueras del estadio Metropolitano luego de la victoria de @JuniorClubSA 2-1 ante @ABucaramanga. Hinchas del conjunto visitante enfrentando a la ciudadanía", informó el periodista Romario Quintero por medio de su cuenta en la red social X.

🚨Disturbios a las afueras del estadio Metropolitano luego de la victoria de @JuniorClubSA 2-1 ante @ABucaramanga.



Hinchas del conjunto visitante enfrentando a la ciudadanía pic.twitter.com/jzaTr3I1Kw — Romario Quintero R (@RomarioQR) August 19, 2025

Hasta el momento, no hay reporte de personas capturadas por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla en medio de estos hechos que alteraron el orden de este compromiso deportivo. Muchas personas al presentarse los desórdenes abandonaron el sitio por seguridad.