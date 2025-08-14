Suscribirse

Barranquilla

Peligrosa banda robó más de 20 vehículos: así actuaba en Barranquilla y Soledad

La Policía Metropolitana capturó a varios de sus integrantes.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

14 de agosto de 2025, 3:11 p. m.
Así robaban vehículos en Barranquilla.
Así robaban vehículos en Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

En medio de los operativos en contra de hurtos de vehículos en Barranquilla y los municipios del área metropolitana, la Policía Nacional capturó a cuatro sujetos que serían integrantes de una banda que tenía azotados a los conductores en varios puntos del Atlántico.

De acuerdo con las investigaciones que adelantaron los integrantes de la Policía Judicial, esta organización ilegal sería la responsable del hurto de por lo menos 20 vehículos mediante la modalidad de halado.

Dichos robos de carros se habrían cometido entre los años 2024 y 2025, afectando gravemente a ciudadanos, particularmente en zonas de alto flujo vehicular.

Las diligencias de allanamiento y registro fueron realizadas por los uniformados en el barrio El Rubí, Mequejo, Nueva Colombia y Las Malvinas, en un trabajo coordinado entre unidades de la Sijín, el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), el Grupo Élite Seccional de Protección, entre otras especialidades de la Policía.

Panorámica del norte de Barranquilla.
Delinquían en varios puntos de la ciudad de Barranquilla. Imagen de referencia. | Foto: SEMANA

Durante los operativos fueron incautados tres teléfonos celulares y un computador portátil que son analizados por los investigadores judiciales para extraer la información que permita fortalecer las pesquisas que adelantan desde hace varios meses.

Los capturados —identificados con los alias de Cabezón o El Saya, Animalito, El Odontólogo y Juan— serían los principales dinamizadores del hurto de vehículos bajo la modalidad de halado, es decir, sin violencia, aprovechando el descuido de los propietarios.

Contexto: Cae peligrosa banda que robaba vehículos en Barranquilla: si usted fue víctima, puede denunciar

De acuerdo con la Policía, todos ellos pertenecerían a un Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDCO) con amplio prontuario delictivo. Alias Cabezón o El Saya, señalado como el cabecilla de la estructura, sería el encargado de suministrar documentación falsa para facilitar la venta ilegal de los automotores.

Según las autoridades, este sujeto perteneció a las estructuras delincuenciales conocidas como Los Chicos KIA I y Los New, especializadas en el hurto de vehículos.

Los presuntos integrantes de estas bandas criminales acumulan al menos siete anotaciones judiciales por delitos como hurto calificado agravado, secuestro simple, porte ilegal de armas de fuego y receptación.

Contexto: Clan del Golfo pretendía hacer plan pistola contra la Fuerza Pública en Atlántico: hay dos capturados
URI de la Fiscalía en Barranquilla.
URI de la Fiscalía en Barranquilla. | Foto: Cortesía - EL HERALDO.

Los integrantes de esta banda delincuencial, que fueron capturados y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado.

SEMANA conoció que desde la Policía y la Fiscalía General ya tiene identificados algunos sitios donde eran comercializadas las autopartes de los vehículos que robaban en diferentes puntos de Barranquilla y el departamento del Atlántico.

