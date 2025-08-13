Cae peligrosa banda que robaba vehículos en Barranquilla: si usted fue víctima, puede denunciar

Luego de una milimétrica investigación, la Policía Metropolitana de Barranquilla logró la captura de una banda dedicada, presuntamente, al robo de vehículos que varios sectores de la ciudad. Sus hechos delictivos tenían en jaque la tranquilidad de la ciudadanía que denunciaba día tras días los casos ante las autoridades judiciales.

El operativo y la investigación fue realizado a través de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), donde lograron afectar a esta organización que delinquía en la capital del Atlántico y el municipio de Soledad. La operación se desarrolló mediante siete diligencias de allanamiento en los barrios El Rubí, Mequejo, Nueva Colombia y Las Malvinas.

Durante el procedimiento, las autoridades capturaron a cuatro personas mediante orden judicial, sindicadas, de los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado.

URI de la Fiscalía en Barranquilla. | Foto: Cortesía - EL HERALDO.

Entre los elementos incautados por los uniformados de la Policía figuran tres teléfonos celulares y un computador portátil, que serían utilizados para coordinar y facilitar las actividades criminales.

Según la investigación, los capturados serían los principales dinamizadores de una estructura delictiva responsable de al menos 20 robos de vehículos cometidos entre 2024 y 2025.

Las víctimas habrían sido abordadas en diferentes sectores de Barranquilla y Soledad, y los automotores posteriormente vendidos de forma ilegal.

Entre los detenidos se encuentra alias El Cabezón, identificado como el presunto cabecilla encargado de suministrar documentación falsa para legalizar la venta de los automóviles robados.

El prontuario de los capturados tiene siete anotaciones judiciales por delitos como hurto calificado agravado, secuestro simple, porte ilegal de armas de fuego y receptación.

Policía adelanta operativos en varios puntos de la ciudad de Barranquilla. | Foto: Policía de Barranquilla.

La Policía informó que el trabajo investigativo permitió establecer los roles de cada integrante y las rutas utilizadas para la comercialización de los vehículos hurtados.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a presentar denuncias si han sido víctimas de este grupo criminal, con el fin de robustecer el proceso judicial en su contra.

“Este resultado es producto de un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y busca llevar tranquilidad a los barranquilleros. Invitamos a quienes hayan sido afectados a acercarse a nuestras instalaciones y aportar información que permita avanzar en las investigaciones”, señaló la Policía por medio de un comunicado de prensa.

SEMANA conoció mediante fuentes judiciales que los investigadores judiciales de la Policía ya tienen plenamente identificados a otros integrantes de bandas que también están hurtando vehículos en Barranquilla y los municipios del área metropolitana.