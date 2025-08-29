Suscribirse

Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras Águilas Doradas vs. Millonarios: resurgir azul y líder sólido

Millonarios suma su segunda victoria consecutiva, mientras Junior gana, gusta, golea y es líder.

Redacción Deportes
30 de agosto de 2025, 3:31 a. m.
Águilas Doradas vs. Millonarios por Liga BetPlay 2025-ll.
Águilas Doradas vs. Millonarios por Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - David Jaramillo

Este viernes, 29 de agosto de 2025, Águilas Doradas recibió a Millonarios en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. La pelota rodó a partir de las 8:30 p.m., por la fecha 9 de la Liga BetPlay, y acabó en victoria embajadora 2-1.

Se trató de un partido movido, con sinsabor para ambos en algunos tramos. Jorge Luis Rivaldo abrió el marcador para Águilas Doradas a los 30′, Millonarios empató todo a los 45+2′ gracias a Alex Castro, y Juan Carlos Pereira selló la victoria azul (2-1) al 90′.

Rionegro también lo intentó en varios tramos, pero la efectividad falló. Esta derrota lo estanca la parte baja de la tabla y mirando de lejos los ocho clasificados parciales.

Además del resultado, hubo varias acciones que se llevaron las miradas de todos. Por ejemplo, el portero de Millonarios, Guillermo de Amores, salió sustituido en el primer tiempo por lesión. Junto a él, su compañero Nicolás Arévalo, en la segunda mitad, también abandonó con molestias.

En Águilas también hubo salida por lesión, lo que denota un encuentro algo accidentado para ambas partes.

Millonarios le ganó a Águilas Doradas en Rionegro.
Millonarios le ganó a Águilas Doradas en Rionegro. | Foto: Colprensa - David Jaramillo

Datos generales del partido

  • Marcador final: Águilas Doradas x vs. x Millonarios
  • Fecha: 29 de agosto de 2025 (jornada 9 de Liga BetPlay)
  • Estadio: Alberto Grisales
  • Árbitro central: Didier García
  • Alineaciones:

Águilas Doradas: Wuilker Faríñez; Delvin Alfonzo, Johan Sebastián Rodríguez Cordoba, Hernán Lopes, Cristian Blanco Betancur; Jean Pineda, Frank Lozano, Juan Daniel Palacio Mosquera, Jorge Luis Rivaldo, Matías Ramírez; Jorge Obregón. DT: Jhann Carlos López.

Millonarios: Guillermo de Amores; Samuel Martín Díaz, Sergio Mosquera, Juan Pablo Vargas, Danovis Banguero; Stiven Vega, Sebastián del Castillo, Nicolás Arévalo, Beckham Castro, Alex Stik Castro; Santiago Giordana. DT: Hernán Torres.

Contexto: Millonarios se echa para atrás: recontrató a jugador que habían despedido hace un mes

Tabla de posiciones

Más temprano, antes de que Águilas Doradas y Millonarios se vieran las caras, Junior recibió a Llaneros en Barranquilla e inauguró con goleada (4-0) la novena fecha de la Liga BetPlay 2025-ll.

Junior de Barranquilla, líder de la Liga BetPlay 2025-ll.
Junior de Barranquilla, líder de la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - Jairo Cassiani

Así las cosas, Junior se estanca en el liderato con 20 puntos y pase lo que pase nadie lo bajará de la cima. Medellín asoma segundo con 16 unidades y el top tres lo cierra Deportes Tolima con el mismo puntaje del poderoso.

El grupo de los ocho clasificados parciales lo completan Fortaleza, Llaneros, Atlético Nacional, Deportivo Pereira e Independiente Santa Fe.

Once Caldas es colero parcial (20) con tres puntos, América de Cali, en crisis, es penúltimo con 19 unidades; y Millonarios sube al puesto 15 con 7.

Es el resurgir azul, que suma su segunda victoria consecutiva en liga y sueña con dejar atrás el mal arranque para hacer presencia en las finales.

