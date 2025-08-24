Suscribirse

Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras el Millonarios vs. Junior: tambalea el liderato

Si bien Junior acabará como líder de la fecha, ahora está obligado a ganar en la novena jornada para seguir dependiendo de sí mismo en la cima.

Redacción Deportes
24 de agosto de 2025, 12:56 p. m.
Millonarios vs. Junior por la octava fecha de la Liga BetPlay 2025-ll.
Millonarios vs. Junior por la octava fecha de la Liga BetPlay 2025-ll | Foto: Colprensa - Lina Gasca

La noche del pasado sábado, 23 de agosto, terminó sonriéndole a Millonarios. El cuadro embajador dejó atrás 69 días sin ganar por liga, siendo la última vez el 16 de junio ante Nacional por cuadrangulares del 2025-l.

En concreto, Millonarios goleó a Junior por 3-0, en El Campín, por la octava fecha de la Liga BetPlay 2025-ll. Los albiazules fueron dirigidos por el entrenador encargado Carlos Giraldo, y se espera que en el próximo juego su nuevo técnico, Hernán Torres, tome las riendas.

Se trató de un baldado de agua fría para Junior de Barranquilla, que venía invicto en el torneo. En la previa, muchos daban por ganador al tiburón, pues Millonarios vivía la otra cara de la moneda: no había ganado ni un solo partido por liga.

Sebastián del Castillo (20′), Nicolás Arévalo (33′) y Danovis Banguero (82′) acabaron con la sequía embajadora y fueron los autores del 3-0 definitivo en la capital de la República.

Millonarios dejó atrás más de dos meses sin ganar por liga.
Millonarios dejó atrás más de dos meses sin ganar por liga. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Tabla de posiciones tras el Millonarios vs. Junior: tambalea el tiburón en la cima

Junior va a acabar como líder en la octava fecha de la competencia, pase lo que pase. Sin embargo, el cuadro barranquillero ya no saca una diferencia notoria con el segundo: Independiente Medellín.

Los dirigidos por Alfredo Arias están en la cima con 17 puntos. Segundo asoma Medellín con 16 unidades, y el top tres lo cierra Fortaleza con 14.

El siguiente partido de Junior, por liga, será el 29 de agosto ante Llaneros en Barranquilla. Un triunfo del tiburón lo sigue dejando como líder, pero si pierde, el cuadro de Villavicencio lo alcanzará en puntos. Eso, o un empate, lo deja pendiente de otros resultados.

A pesar de su caída en Bogotá, Junior sigue líder. Sin embargo, para continuar en la cima, deberá ganar en la próxima fecha y así no depender de otros resultados.
A pesar de su caída en Bogotá, Junior sigue líder. Sin embargo, para continuar en la cima, deberá ganar en la próxima fecha y así no depender de otros resultados. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

El grupo de los ocho clasificados parciales, sin finalizar aún la octava fecha, lo cierran Tolima (5), Nacional (6), Pereira (7) y el campeón, Santa Fe (8). Podrían haber cambios aún en la zona.

Contexto: Fortaleza sorprendió al campeón, Medellín sigue encendido y Pereira navega entre los ocho

Así va la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025-ll

  • Llaneros 2 - 1 Deportivo Pasto
  • Independiente Medellín 3 - 1 Equidad
  • Envigado 1 - 1 Deportivo Pereira
  • Fortaleza 2 - 0 Independiente Santa Fe
  • Millonarios 3 - 0 Junior
  • 24 de agosto - 2:00 p.m. Once Caldas vs Tolima
  • 24 de agosto - 4:10 p.m. Unión Magdalena vs. Alianza FC
  • 24 de agosto - 6:20 p.m. América de Cali vs. Atlético Nacional
  • 24 de agosto - 8:30 p.m. Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas
  • 25 de agosto - 6:00 p.m. Boyacá Chicó vs. Deportico Cali

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María Corina Machado pone a temblar a Maduro en medio de tensión por buques de guerra y lanza advertencia: “Esto se acabó”

2. Prensa inglesa muestra inconformidad con Jhon Arias en Wolverhampton: así reaccionan

3. Venezuela liberó a 13 presos políticos, según información de opositores: estos son los nombres

4. Vicky Hernández tuvo que ser hospitalizada por tema de salud; Carlos Giraldo soltó detalle en pleno programa

5. Germán Vargas Lleras reaparece con su columna dominical: “Llegó la hora de actuar, de enfrentarlos con firmeza y sin vacilaciones”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MillonariosJuniorLiga BetplayTabla de posiciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.