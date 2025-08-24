Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras el Millonarios vs. Junior: tambalea el liderato

La noche del pasado sábado, 23 de agosto, terminó sonriéndole a Millonarios. El cuadro embajador dejó atrás 69 días sin ganar por liga, siendo la última vez el 16 de junio ante Nacional por cuadrangulares del 2025-l.

En concreto, Millonarios goleó a Junior por 3-0, en El Campín, por la octava fecha de la Liga BetPlay 2025-ll. Los albiazules fueron dirigidos por el entrenador encargado Carlos Giraldo, y se espera que en el próximo juego su nuevo técnico, Hernán Torres, tome las riendas.

Se trató de un baldado de agua fría para Junior de Barranquilla, que venía invicto en el torneo. En la previa, muchos daban por ganador al tiburón, pues Millonarios vivía la otra cara de la moneda: no había ganado ni un solo partido por liga.

Sebastián del Castillo (20′), Nicolás Arévalo (33′) y Danovis Banguero (82′) acabaron con la sequía embajadora y fueron los autores del 3-0 definitivo en la capital de la República.

Millonarios dejó atrás más de dos meses sin ganar por liga. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Tabla de posiciones tras el Millonarios vs. Junior: tambalea el tiburón en la cima

Junior va a acabar como líder en la octava fecha de la competencia, pase lo que pase. Sin embargo, el cuadro barranquillero ya no saca una diferencia notoria con el segundo: Independiente Medellín.

Los dirigidos por Alfredo Arias están en la cima con 17 puntos. Segundo asoma Medellín con 16 unidades, y el top tres lo cierra Fortaleza con 14.

El siguiente partido de Junior, por liga, será el 29 de agosto ante Llaneros en Barranquilla. Un triunfo del tiburón lo sigue dejando como líder, pero si pierde, el cuadro de Villavicencio lo alcanzará en puntos. Eso, o un empate, lo deja pendiente de otros resultados.

A pesar de su caída en Bogotá, Junior sigue líder. Sin embargo, para continuar en la cima, deberá ganar en la próxima fecha y así no depender de otros resultados. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

El grupo de los ocho clasificados parciales, sin finalizar aún la octava fecha, lo cierran Tolima (5), Nacional (6), Pereira (7) y el campeón, Santa Fe (8). Podrían haber cambios aún en la zona.

Así va la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025-ll