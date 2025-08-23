Fortaleza sorprendió al campeón, Medellín sigue encendido y Pereira navega entre los ocho

La Liga BetPlay avanza con duelos bastante llamativos y con sorpresas en la parte alta y baja de la tabla.

Medellín Vs. La Equidad

El primer duelo de este sábado estuvo a cargo de Medellín y Equidad, partido que se disputó en el Atanasio Girardot y que dejó ver una buena actuación del cuadro local y una floja imagen del cuadro capitalino.

El poderoso se impuso 3-1 sobre el equipo bogotano en un partido que comenzó a definirse desde el minuto 10, cuando el jugador Fydriszewski marcó el tanto que dio apertura al marcador.

Medellín le ganó 3-1 a La equidad en el Atanasio Girardot. | Foto: Medellín vs Equidad - Estadio Atanasio Girardot - fotógrafo: David Jaramillo

Los rojos de la montaña siguieron adelante pasaron por encima de un Equidad que no opuso resistencia y que dio enormes ventajas a los locales para que pudieran poner en práctica sus diferentes estrategias.

Al minuto 39, Baldomero Perlaza ampliaría la diferencia, para irse al descanso con una ventaja de dos goles a cero.

Los dirigidos por el profesor Alejandro Restrepo, que han venido de menos a más en el campeonato, no tuvieron inconvenientes y siempre estuvieron cómodos sobre el césped, lo que le permitió al estratega realizar diferentes variables para poder desarrollar un juego mucho más agresivo.

El tanto que le dio total tranquilidad al Medellín fue obra de Brayan León, al minuto 85, gol que certificaba al poderoso en la parte alta de la tabla de clasificaciones de la Liga BetPlay.

Aunque parecía que el partido iba a terminar con esta ventaja, La Equidad logró el descuento luego de un error del arquero local, Eder Chaux, que fue aprovechado por Daniel Rodas al 90+1, anotación que solo sirvió para la estadística, ya que el duelo estaba resuelto.

Con este resultado, DIM se ubica segundo de la Liga, mientras que La Equidad se ubica en la casilla 11 con 9 puntos.

Envigado vs. Pereira

En el Parque Estadio de Envigado, el cuadro naranja recibió al Pereira, en un duelo que le permitió a la ‘cantera de Colombia’ acercarse al grupo de los ocho y a los visitantes mantener su posición en la parte alta de la tabla.

Envigado y Pereira empataron a un gol. | Foto: Envigado vs Pereira - Polideportivo Sur de Envigado - David Jaramillo.

El duelo terminó igualado a un gol, gracias a los tantos de Frey Berrío, por los locales, y de Marco Pérez, por los visitantes, quien consiguió la igualdad al 23, solo tres minutos después de que el Envigado abriera el marcador.

Con este resultado, Envigado se ubica en la casilla 9, con 10 unidades, mientras que el conjunto matecaña es séptimo con 12 puntos.

Fortaleza V.s Santa Fe

La sorpresa del campeonato es el cuadro Fortaleza, equipo que anda prendido en la parte alta de la tabla y que sorprendió al Santa Fe, vigente campeón de la Liga BetPlay.

El duelo estuvo marcado por las expulsiones, pues además de los dos goles que le dieron la victoria a Fortaleza, se presentaron tres cartulinas rojas.

El marcador se abrió al minuto 73 gracias a un gol de Jonathan Marulanda, cuando Santa Fe ya contaba con un jugador menos en el terreno, debido a la expulsión de Marcelo Meli en el 65.

La segunda tarjeta roja fue para los locales, al minuto 79; esta vez, quien tuvo que irse a las duchas de forma prematura fue Kelvin Flórez.

En medio del desespero y ya con el reloj en contra, Emanuel Olivera fue el segundo futbolista del cuadro cardenal en ver el cartón rojo.

Un minuto después, Fortaleza marcó el 2-0 definitivo y sentenció el encuentro.

Santa Fe estrenó su título visitando al Deportivo Pereira. | Foto: Juan Sebastian Henao Hernández / COLPRENSA.

Tras el partido, el cuadro vencedor se consolidó en la tercera posición con 14 unidades, a falta de otros partidos que, según los resultados, podrían hacerle perder alguna casilla; sin embargo, se mantendrá en puestos de privilegio.