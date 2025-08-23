Suscribirse

Clasificación general de la Vuelta a España tras etapa 1: así va Egan Bernal respecto al primer líder

Jasper Philipsen ganó y se convierte en el primer líder de la Vuelta a España 2025. Egan Bernal hizo su tarea, dio paso firme. Le contamos cómo va en la clasificación general.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

23 de agosto de 2025, 3:57 p. m.
Egan Bernal en la primera etapa de La Vuelta a España 2025.
Egan Bernal en la primera etapa de La Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

Arrancó la Vuelta a España 2025 este sábado, 23 de agosto, con la etapa 1. Se corrió entre Turín y Reggia di Venaria, con la afición italiana disfrutando el desarrollo de la tercera grande de la temporada ciclística.

Fueron 186.7 kilómetros de recorrido mayoritariamente planos, aunque con un par de ascensos y descensos en algunos tramos. Finalmente, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) se coronó como el gran ganador del día, tras un emocionante sprint, y se convierte en el primer líder de La Vuelta a España 2025.

Jasper Philipsen, primer líder de La Vuelta a España 2025.
Jasper Philipsen, primer líder de La Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

Los focos de Colombia están puestos en Egan Bernal (Ineos). El escarabajo hizo su trabajo y llegó con el mismo tiempo que todos, incluido el ganador, en la primera jornada: 04:09:02. Eso lo deja en el puesto 134 de la general, a 10 segundos de Philipsen.

Tomando en cuenta que era una etapa mayoritariamente llana, con final para sprinters, se sabía que Bernal iba a quedar bastante cerca del liderato. La carrera empezará a tomar fuerza y forma respecto avancen los días, y más los de montaña.

El segundo del día, y automáticamente de la general, fue el británico Ethan Vernon (Israel - Premier Tech), quien quedó a pocos centímetros de ganarle la etapa a Philipsen. El top tres de la jornada lo cerró el venezolano Orluis Aular (Movistar Team).

Clasificación de la etapa 1 en la Vuelta a España 2025

1. Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Deceuninck) - 4:09:12

2. Ethan Vernon (GBR/Israel-Premier Tech) - m.t.

3. Orluis Aular (VEN/Movistar) - m.t.

4. Elia Viviani (ITA/Lotto) - m.t.

5. Iván García Cortina (ESP/Movistar) - m.t.

6. David González (ESP/Q36.5) - m.t.

7. Bryan Coquard (FRA/Cofidis) - m.t.

8. Guillermo Thomas Silva (URY/Caja Rural-RGA) - m.t.

9. Thomas Pidcock (GBR/Q36.5) - m.t.

10. Madis Mihkels (EST/EF Education-EasyPost) - m.t.

(...)

28 Santiago Buitrago (COL/Baharin Victorious) - m.t.

60 Juan Guillermo Martínez (COL/Picnic-PostNL) - m.t.

63 Esteban Chaves (COL/EF Education-EasyPost) - m.t.

117 Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) - m.t.

129 Brandon Rivera (COL/Ineos Grenadiers) - m.t.

132 Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) - m.t.

147 Harold Tejada (COL/XDS-Astana) - m.t.

La Vuelta España 2025 — Etapa 1
Contexto: La Vuelta España 2025, conozca la información detallada de las 21 etapas y sus perfiles

Clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 1

1. Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Deceuninck) - 4:09:02

2. Ethan Vernon (GBR/Israel-Premier Tech) a 0:04

3. Pepijn Reinderink (NED/Soudal-Quick Step) a 0:04

4. Orluis Aular (VEN/Movistar) a 0:06

5. Nicolas Vinokurov (KAZ/XDS-Astana) a 0:06

6. Koen Bouwman (NED/Jayco-AIUla) a 0:08

7. Elia Viviani (ITA/Lotto) a 0:10

8. Iván García Cortina (ESP/Movistar) a 0:10

9. David González (ESP/Q36.5) a 0:10

10. Bryan Coquard (FRA/Cofidis) a 0:10

(...)

30 Santiago Buitrago (COL/Baharin Victorious) - a 0:10

62 Juan Guillermo Martínez (COL/Picnic-PostNL) - a 0:10

65 Esteban Chaves (COL/EF Education-EasyPost) - a 0:10

119 Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) - a 0:10

131 Brandon Rivera (COL/Ineos Grenadiers) - a 0:10

134 Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) - a 0:10

149 Harold Tejada (COL/XDS-Astana) - a 0:10

La Vuelta España 2025 — Tabla general

