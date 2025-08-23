Luis Díaz ya tiene canción en Bayern Múnich: hinchas enloquecen por él y Harry Kane

Parece que los hinchas del Bayern Múnich se animan cada vez más con Luis Díaz. El colombiano llegó en el verano de este 2025, tras varios años en Liverpool, y en su primer partido de la Bundesliga demostró lo que vale: aportó con gol y asistencias en el 6-0 de los suyos ante RB Leipzig.

Así las cosas, se viralizó un hincha del Bayern Múnich que, por medio de redes sociales, posteó un video de la canción que se hizo tendencia tras la aplastante victoria del Bayern sobre el Leipzig. Allí, nombra a Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise y Lennart Karl.

Brilla Luis Díaz en sus primeros partidos con Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Se trata de la cuenta en TikTok @dersportsanger. Traducido al español, la letra de la canción es, más o menos, así: “Olise marcó un doblete, Díaz también marcó un gol. Los Lederhosen están en plena forma hoy. Y luego Harry Kane anotó un hat-trick, sellando los tres primeros puntos. Bayern Múnich, Díaz remató a puerta, Leipzig se fue a casa con seis goles. El Bayern Múnich recibió un impulso con Karl, y solo tiene 17 años. Solo el FCB es campeón de fútbol alemán”.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, confió en Luis Díaz para ponerlo de titular en el primer partido de la Bundesliga ante RB Leipzig. La actuación del colombiano fue tan destacada que disputó los 90′.

Tras el compromiso, Kompany declaró sobre Díaz: “No solo disfruta del fútbol, ​​sino que también juega para el equipo (...) Si mantenemos eso, podemos ganar muchos partidos".

Vincent Kompany confía en Luis Díaz. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

La estancia de Lucho en Alemania ha sido fructífera, a pesar del corto tiempo. Además de ser titular, y sumar minutos en los juegos de pretemporada, él y sus compañeros en Bayern ya alzaron el primer trofeo de la temporada: la Supercopa alemana.

Fue el pasado sábado, 16 de agosto, cuando Bayern Múnich venció por 2-1 a Stuttgart en el Mercedes Benz Arena. Ese día, Lucho anotó el 2-0 parcial, le dio tranquilidad a los suyos y a la postre salieron campeones.

Bayern Múnich está llamado para cosas grandes en esta temporada 2025-2026. Además de defender la Bundesliga, el cuadro bávaro quiere pelear en Champions League, torneo que ganó por última vez en 2020.

Desde Europa revelan que Bayern Múnich desembolsó 70 millones de euros, por Díaz, al Liverpool. Así las cosas, el colombiano quiere asegurarse su lugar con el pasar de las semanas, y ser uno de los protagonistas en el club.