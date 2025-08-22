Soberbio golazo de Luis Díaz con el Bayern Múnich: video del remate que clavó al ángulo

Luis Díaz marcó por primera vez en el Allianz Arena, casa del Bayern Múnich. A los 32 minutos del partido contra Leipzig se inventó un soberbio remate frontal que se clavó en el ángulo del arco defendido por Péter Gulácsi.

La jugada nació en los pies de Harry Kane con un pase a la medialuna. Serge Gnabry recibió de espaldas y asistió de taco al guajiro, que desenfundó con la pierna derecha para mandarla al fondo de la red.

Lucho celebró a rabiar y se ganó la ovación de toda la hinchada, que cada vez se convence más de la buena inversión hecha para ficharlo procedente del Liverpool, por 75 millones de euros.

Cabe recordar que el atacante colombiano venía de marcar el sábado pasado en la victoria contra Stuttgart por la Supercopa de Alemania, su primer título con la camiseta del conjunto bávaro.

Faena contra Leipzig

El de Lucho fue el segundo gol del partido a favor del Bayern, que ya ganaba desde temprano por el tanto de Michael Olise en un rebote dentro del área.

Tras el gol de Lucho, la faena continuó con el francés como protagonista. Cerca del descanso, Olise tomó la pelota por la derecha, enganchó a un defensor y decretó así el 3-0 con el que cerrraron el primer tiempo.

En términos generales, el equipo de Vincent Kompany rozó la perfección y confirmó en solo 45 minutos que es el principal favorito para quedarse con el título de la Bundesliga.

Luis Díaz luce cada vez más engranado con Kane, Gnabry y Olise, quienes serán sus socios en ataque durante toda la temporada, a menos que llegue otro delantero en el cierre del mercado de fichajes.

Kompany pidió otro jugador más para la zona ofensiva, sin embargo, está dando resultados con lo que tiene en la nevera.

Otro gol de Luis Díaz

Mucho de eso tiene que ver con el impacto de Luis Díaz en el esquema. El colombiano no solo garantiza desequilibrio y velocidad por la banda, sino también la posibilidad de presionar alto y recuperar la pelota en la salida del equipo rival.

A diferencia de lo que venía haciendo con Liverpool, Lucho arranca las jugadas bien pegado a la banda y suele tomar el lugar de Kane cuando este sale a pedir la pelota cerca de los volantes.

Aunque el guajiro es extremo, ya demostró que se sabe mover en el área y poco a poco irá encontrando más espacios generados por sus propios compañeros.

Los más contentos con el nivel de Luis Díaz son los dueños del Bayern Múnich, que hace unas semanas estaban recibiendo críticas por invertir tanto dinero en un jugador de 28 años.

No obstante, el guajiro ha empezado a devolver esa compra con goles. El sábado fue clave para el título en la Supercopa y este viernes arrancó con pie derecho en su debut por Bundesliga frente al Leipzing, uno de los equipos más fuertes de la actualidad en el fútbol alemán.