¿Juega Luis Díaz? Bayern Múnich confirmó su nómina titular para el debut en Bundesliga

Luis Díaz será titular en el debut del Bayern Múnich por la fecha 1 de la Bundesliga. El colombiano cuenta con el respaldo de su técnico Vincent Kompany, quien está emocionado por verlo triunfar en el fútbol alemán.

Esta es la alineación elegida para el partido frente a Leipzig: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Serge Gnabry, Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane.

Kompany prefirió darle continuidad al once inicialista con el que ganó la Supercopa de Alemania el sábado pasado. Aunque tenía opciones en el banco, sacó lo mejor que tiene para la presentación oficial ante su afición.

Lucho encadena dos partidos consecutivos como titular y espera devolver esa confianza con goles o alguna asistencia.

Inicia la historia de Luis Díaz en el Bayern Múnich

Para el guajiro es el inicio de una nueva historia en un contexto totalmente diferente al que solía vivir en la Premier League, pues el Bayern Múnich es el gran favorito a quedarse con todos los títulos de la temporada.

“Lo que me atrajo fueron las expectativas del Bayern, porque no es ningún secreto que es un club muy grande. Ya sabía mucho sobre el Bayern. Vinieron por mí, creyeron en mí. Ese fue un punto muy importante a la hora de elegirlos y fichar“, señaló Lucho en declaraciones para la web oficial de la Bundesliga.

El atacante colombiano aseguró que “es un club con muchísima historia, un club que lo ha ganado todo a nivel internacional. Es un gran reto para mí formar parte de un club tan grande. Voy a intentar darlo todo para seguir haciendo historia, seguir ganando títulos, conseguir cosas importantes”.

Lucho también habló de lo que significa jugar en la Bundesliga, una de las cinco grandes ligas de Europa.

“Ya sabía mucho sobre la Bundesliga. Siempre intento ver mucho fútbol. Es una liga que he visto. Es una liga que promete mucho. En mi primer partido me di cuenta de que es realmente intensa. Es increíble desde el punto de vista físico. Siempre tienes que estar ahí, siempre en posición de marcar, para atacar bien. Es muy exigente físicamente”, apuntó.

Luis Díaz celebrando su gol contra Sttutgart en la Supercopa de Alemania | Foto: Getty Images

Junto a Olise y Kane

Con la presencia de Kane en la parte frontal del ataque, Luis Díaz ha vuelto de lleno a su posición como extremo izquierdo.

“En este equipo ahora, intento marcar goles de una manera diferente a como lo hacía antes. Voy a aprender mucho. Eso es lo poco que he aprendido de la Bundesliga, lo que aprenderé más en el futuro”, afirmó el guajiro.

Su otro socio será Michael Olise. “Se parece más a lo que suelo hacer, ya que busca regatear. Da muchas asistencias y marca goles. Y cuando el partido se pone complicado, se lanza al uno contra uno”, analizó.