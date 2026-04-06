Actualizan estado de Harry Kane para la Champions League vs. Real Madrid: habló directivo

Hya grandes chances de ver este martes a Harry Kane en los cuartos de final de la Champions League ante Real Madrid, luego de las últimas actualizaciones de su estado de salud.

El goleador inglés era duda en la plantilla de Bayern Múnich, luego de llegar de la convocatoria con Inglaterra aduciendo problemas físicos. A su vuelta a suelo bávaro, los médicos del elenco alemán se pusieron manos a la obra para sanar a su estrella.

Luis Díaz y Harry Kane, del Bayern Múnich, palpitan el juego de Champions League ante Real Madrid. Foto: Getty Images

De acuerdo a lo dicho por Sky Sports, en las primeras horas del lunes las noticias han sido favorables para Kane y Bayern. De acuerdo a los mencionados, hay grandes probabilidades de que rojos tengan a su ‘9’ entre los titulares que saltarán al gramado del Santiago Bernabéu.

“¡Buenas noticias para todos los aficionados del Bayern! Harry Kane pasó todo el fin de semana de Pascua entrenando individualmente en Säbener Straße", informó el medio británico.

De cara al juego de Champions, estos señalaron que el delantero: pudo participar “en la última sesión de entrenamiento antes del partido de la Liga de Campeones contra el Real Madrid”.

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En cuanto a que sea de la partida o no, al interior del equipo del que hace parte prefieren esperar hasta último momento: “En el FC Bayern hay un optimismo cauteloso respecto a su posible titularidad. La decisión se tomará en breve.”

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, se mostró optimista de la evolución que viene teniendo el jugador más letal de su delantera.

“Los fisioterapeutas están trabajando en ello. Está constantemente en el campo de entrenamiento recibiendo tratamiento. Creemos que todo saldrá bien“, puntualizó hace un par de días.

El mismo dirigente dialogó con otros medios en la previa del partido durante el lunes, a quienes dijo que ya sería decisión de Vincent Kompany si determinaba poner a Harry en la nómina titular, o por el contrario solo para el remate de la ida.

“Ha hecho todo lo posible por participar, incluso estuvo presente en el último entrenamiento. Si juega mañana o no, es decisión de Vinnie. Pero está ahí y se siente bien”.

Llave que promete en Champions League

Para Eberl el enfrentamiento con Real Madrid no es una cualquiera de Champions League: “El Real Madrid contra el Bayern tiene un significado especial”, zanjó.

“Son los dos equipos con más victorias en la Champions League, incluyendo la Copa de Europa. Los chicos se han puesto en una posición que nos permite ir allí con confianza, con toda la humildad necesaria que el Bernabéu y el rival siempre exigen”, agregó.

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“Estamos ilusionados. Se trata simplemente de hacer lo que podamos, y eso es mucho. Nos hemos ganado esa confianza”, expresó a horas del primer mano a mano en Madrid.

Valga recordar que el juego en suelo español se llevará a cabo a las 2:00 p.m. A los ocho días (15 de abril), pero en Múnich, se completará la llave en Allianz Arena, donde se sabrá por el marcador global quién sigue en carrera hacia la conquista de la Orejona.