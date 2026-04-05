¿Cuántos partidos le faltan al Bayern Múnich para ser campeón de Bundesliga? Luis Díaz roza la gloria

Con la victoria del pasado 4 de abril ante Friburgo (3-2), Bayern Múnich llegó a 73 puntos en el liderato de la Bundesliga, con 28 partidos jugados y una diferencia de gol de +73 (100 a favor, 27 en contra). Por tanto, los bávaros ya hablan de otro casi seguro título liguero.

Su perseguidor más cercano es Borussia Dortmund, que asoma segundo con 64 puntos en los mismos 28 partidos. Es decir, la diferencia con Bayern Múnich es de nueve puntos, y tomando en cuenta que es la recta final de la Bundesliga, faltaría muy poco para que el equipo de Kompany se proclame bicampeón de Alemania.

Bayern Múnich está a puertas de una temporada histórica en puntos y goles. Foto: Getty Images

Bayern Múnich se acerca al récord que consiguió hace más de medio siglo: Luis Díaz, clave

¿Cuántos partidos le faltan al Bayern Múnich de Luis Díaz para ganar la Bundesliga?

Tomando en cuenta que Bayern Múnich ha jugado 28 de las 34 fechas que corresponden a la Bundesliga, y referenciando la diferencia que tiene con Borussia Dortmund, los bávaros estarían a tres victorias seguidas de ser matemáticamente campeones del torneo. Esto contando con que Borussia Dortmund también gane al hilo los tres juegos que le corresponden.

Si Bayern Múnich suma nueve puntos de nueve posibles ante St. Pauli, Stuttgart y Mainz 05, llegará a 82 puntos en Bundesliga. Así Borussia Dortmund también obtenga 9/9 en esas mismas fechas contra sus rivales, llegaría a 73 unidades en la tabla y solo quedarían tres fechas (nueve puntos) por disputar, lo cual haría casi inalcanzable a los bávaros por la gran diferencia de gol que tienen.

Por supuesto, se trata de un aproximado y pueden haber muchas variables. Si Bayern Múnich pierde o empata alguno de sus próximos encuentros, empezará a alargar la obtención del título y le daría vida momentánea al Borussia Dortmund.

Caso contrario, si Borussia Dortmund pierde o empata alguno de sus próximos partidos, y Bayern Múnich sigue por el camino el triunfo, los bávaros verán aún más cerca el campeonato.

Luis Díaz a las puertas de la gloria: Bayern Múnich queda muy cerca de obtener la Bundesliga. Foto: Getty Images

Partidos que le quedan al Bayern Múnich en esta Bundesliga

St. Pauli vs. Bayern Múnich - 11 de abril de 2026

Bayern Múnich vs. Stuttgart - 19 de abril de 2026

Mainz 05 vs. Bayern Múnich - 25 de abril de 2026*

Bayern Múnich vs. Heidenheim - 2 de mayo de 2026

Wolfsburg vs. Bayern Múnich - 9 de mayo de 2026

Bayern Múnich vs. Colonia - 16 de mayor de 2026

Seis fechas restantes: 18 puntos en juego.

*Bayern Múnich de Luis Díaz podría asegurar el título en esta fecha si sigue sumando de a tres y si Borussia Dortmund también gana de forma consecutiva.