Bayern Múnich se acerca al récord que consiguió hace más de medio siglo: Luis Díaz, clave

La victoria 3-2 del Bayern Múnich sobre Friburgo resulta aún más colorida tomando en cuenta la marca que consiguió el cuadro bávaro en Bundesliga. De hecho, Luis Díaz y compañía están muy cerca de igualar lo hecho por el club en el curso 1971-1972.

Con esos tres goles anotados, Bayern Múnich llegó a 100 goles a favor en lo que va de la Bundesliga. Le bastaron 28 fechas para obtener esa marca de ensueño para cualquier equipo, y además es líder solitario de la competencia.

Der Siegtreffer war zugleich unser 100. Tor in der aktuellen Bundesligasaison



WAHNSINN!! 👏👏👏 pic.twitter.com/OATDETXIsj — FC Bayern München (@FCBayern) April 4, 2026

Así las cosas, Bayern Múnich queda a tan solo un gol de los 101 tantos en Bundesliga, y así igualar la marca que obtuvo hace 54 años, en el curso 71-72. Es tan importante, que las redes del Bayern Múnich ya hablan de ello.

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Bayern Múnich, muy cerca de los 101 goles en la Bundesliga 2025-2026

Tendría que existir una sequía muy fuerte para que Bayern Múnich no alcance los 101 goles en esta Bundesliga. Le falta solo uno, y aún tiene que jugar seis encuentros, por lo que está a puertas de la gloria.

Así lo registraba la web oficial del Bayern Múnich antes del juego con Friburgo: “Tras 27 jornadas, el campeón récord alemán suma 97 goles en la presente temporada, quedando solo a cuatro tantos del récord de goles en un mismo curso de la Bundesliga, que es de 101 goles en la legendaria temporada 1971/72″.

Empieza a tomar forma un posible premio múltiple para Bayern Múnich en esta Bundesliga: título, récord de goles a favor y hasta goleador del campeonato con Harry Kane.

Lo hecho este sábado es prueba del gran presente del Bayern Múnich. Arrancaron perdiendo por 2-0 ante Friburgo, de visita, y en una muestra de valentía y carácter acabaron ganando por 3-2 y con Luis Díaz jugando los 90′.

“Eso forma parte del fútbol: no todas las victorias son fútbol champán y no siempre se gana por 3-0 o 4-0. No hay temporada en la que se tenga éxito sin pasar por estas emociones. Estoy muy contento con estos tres puntos, porque sabía lo difícil que iba a ser”, dijo Vincent Kompany al término el partido.

Y agregó: “La verdad es que empezamos bien; en la primera parte de la primera mitad encontramos espacios interesantes en algunas ocasiones, pero nos faltó puntería. Después hay que reconocer el mérito del rival. Lo dieron todo. Quizá al final el partido se nos puso de nuestro lado precisamente porque ellos gastaron tanta energía”.

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Luis Díaz, clave en la marca de los casi 101 goles del Bayern Múnich

De los 100 goles que ha marcado Bayern Múnich en esta Bundesliga, 15 han sido de Luis Díaz. No solo eso, el guajiro ha dado 14 asistencias, o sea que ha participado en 29 jugadas de gol con los bávaros.

Luis Díaz en el partido con Bayern Múnich ante Friburgo por Bundesliga. Foto: Getty Images

Es decir, Luis Díaz ha participado en el 29% de los goles que lleva Bayern Múnich en esta temporada en Bundesliga y que lo tiene a puertas del récord de los 101.