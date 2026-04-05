Real Madrid vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver a Luis Díaz en Champions League

Real Madrid y Bayern Múnich jugarán el martes 7 de abril. La hora de arranque será a las 2:00 p. m. de Colombia (9:00 p. m. de España) por la ida de los cuartos de final de la Champions League. El partido será transmitido por el canal ESPN y por Disney+.

El Santiago Bernabéu de la capital española acogerá el duelo entre Real Madrid y Bayern Múnich. Chocan dos equipos favoritos de cara al título más importante de la temporada europea, en una nueva edición del superclásico del viejo continente.

Bayern Múnich de Luis Díaz queda mermado por la lesión de su referente: alarma en Champions

Luis Díaz y Bayern Múnich quieren hacer historia en Champions

Bayern Múnich reconoce que al frente tiene al equipo más ganador en la historia de la Champions League. Sin embargo, esperan dar el batacazo y eliminar al cuadro merengue, buscando dar el primer golpe en la ida de cuartos que se jugará en España.

Luis Díaz es pieza fundamental en Bayern Múnich, y sus actuaciones así lo demuestran. Además de ser titular casi indiscutido para el técnico Vincent Kompany, suma cuatro goles y tres asistencias en ocho partidos de Champions esta temporada.

Díaz, Kane y Olise son uno de los tridentes ofensivos más temidos de toda Europa. Sin embargo, al frente también deberán contrarrestar el poder de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, por solo nombrar a dos de las muchas figuras en Real Madrid.

“Cuando la Champions League narra sus historias más memorables, un duelo es inevitable: el FC Bayern contra el Real Madrid. Dos titanes sinónimo de noches europeas mágicas, tan importantes como la atmósfera electrizante que se vive en el estadio al sonar el himno. Es el choque que mejor conoce la Champions League; ningún otro se ha disputado con tanta frecuencia”, escribe Bayern Múnich en su web oficial.

Y añaden: “Real Madrid gana el 60,23 % de sus partidos, el FC Bayern el 60,19 %; difícilmente se puede estar más cerca en la élite del fútbol europeo. No es de extrañar, entonces, que ambos clubes se encuentren con tanta frecuencia en esta fase de la temporada: el FC Bayern está en cuartos de final de la Champions League por 24ª ocasión, el Real Madrid por 22ª, logros sin precedentes”.

El juego de vuelta para esta llave de cuartos de final en la Champions League será el miércoles, 15 de abril de 2026. Bayern Múnich hará de local ante Real Madrid en el Allianz Arena.

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