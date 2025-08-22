Este viernes 22 de agosto, por la primera jornada de la Bundesliga alemana, Bayern Múnich le propinó una verdadera goleada al RB Leipzig. 6 tantos a 0 acabó el duelo.

El extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda salió como titular en Bayern Múnich y marcó uno de los goles del encuentro. Al minuto 32 el guajiro anotó su diana.

El exjugador del Liverpool de Inglaterra y del Porto de Portugal tuvo un gran desempeñó en su estreno en Bundesliga. Hay mucha ilusión con lo que pueda hacer esta temporada Luis Díaz con Bayern Múnich.

Después del compromiso, Bayern Múnich se pronunció sobre el juego y el mismo cafetero a través de su plataforma digital. Indicó, sin rodeos, que Lucho Díaz tuvo un debut ideal en Bundesliga.

“Desde doce metros, el colombiano envió el balón sin contemplaciones por debajo del larguero (32′). No solo por el gol, fue un debut perfecto en la Bundesliga para nuestro nuevo número 14: Díaz convenció tanto por su empuje hacia la portería contraria como por su indomable voluntad en el trabajo sin balón“, señaló el club bávaro.

Muchos hinchas del Bayern Múnich están muy contentos con el debut de Luis Díaz en la Bundesliga. Se espera que la estrella de la Selección Colombia de Mayores pueda mantener una buena racha goleadora en su nuevo equipo.

Pasando a las reacciones de los jugadores del club tras el partido, Joshua Kimmich dio su punto de vista. “Ha sido un muy buen comienzo, no solo por el resultado. También por la forma en la que se ha desarrollado el encuentro. Hemos mantenido la energía alta. En la segunda parte, al principio no estábamos tan motivados. Con el contraataque que nos llevó a hacer el 4-0, volvimos a la dinámica anterior. Es una gran diferencia con respecto a muchas temporadas anteriores”, dijo.

“Da la sensación de que hemos empezado con una base sólida. Aunque no hemos tenido mucha preparación, se nota que tenemos ciertos automatismos. Un 6-0 es toda una declaración de intenciones. Lo bueno, pero también lo difícil del fútbol, es que hay que confirmarlo cada tres días. El miércoles volvemos a empezar con 0-0″, añadió.