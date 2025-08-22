Magistral debut de Luis Díaz en Bundesliga: Bayern Múnich gozó con gol y asistencia suya

Dos goles y una asistencia en dos partidos oficiales para Luis Díaz en el Bayern Múnich de Alemania.

Este viernes, 22 de agosto, el guajiro hizo parte activa de la primera faena que tuvo el cuadro rojo en la Bundesliga 2025/2026.

Al término de los 90 minutos reglamentarios, el compromiso jugado en el estadio Allianz Arena acabó por 6-0 ante el Leipzig.

Luis Díaz marcó gol en su debut por la Bundesliga | Foto: Getty Images

Lucho ya había celebrado el pasado fin de semana su primer tanto oficial, cuando selló la victoria de los bávaros por 1-2 en la Supercopa de Alemania.

Esta vez, al minuto 32, aprovechó una jugada colectiva de los suyos para impactar con furia un remate al borde del área que se clavó al ángulo rival.

¡¡GOLAZO DE LUCHO DÍAZ EN SU DEBUT EN LA #Bundesliga PARA EL 2-0 DEL BAYERN MUNICH ANTE LEIPZIG!!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ib8u6VaBdG — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Con dicha celebración abrió la cuenta de anotaciones de la campaña que recién empieza y en la que Harry Kane le puso como meta llegar a 15-20 goles.

Siendo ya figura por su tanto, el guajiro no se conformó con ello y siguió de largo insistiendo por ser participativo en la victoria de los de Múnich.

A falta de media hora del final del duelo por el torneo local, el colombiano dejó en el camino dos rivales para luego asistir a su compañero, Harry Kane.

¡¡LA FÓRMULA DEL BAYERN MUNICH!! ¡¡ASISTENCIA DE LUCHO DÍAZ Y GOL DE HARRY KANE PARA EL 4-0 VS. LEIPZIG!!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XMMhji3XnR — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Fue un movimiento de habilidad por parte del guajiro, que derivó en el cuarto tanto de la goleada en favor de los locales.

Vincent Kompany, entrenador del surgido en Junior de Barranquilla, decidió ponerlo de titular y este respondió a la perfección en el primer contacto ante su gente.

Con el pitazo final del juego quedó confirmado que el juego disputado por Díaz fue uno sumamente correcto.

Su calificación fue de 9.5 puntos tras 85% de los pases completados, 60% de los regates y 66 toques de balón.

La reacción de Luis Díaz a su golazo contra Bayern Múnich | Foto: Getty Images

Como dato no menor hay que resaltarle a Díaz que se convirtió en el sexto cafetero en marcar un gol en la historia de la Bundesliga.

Antes de este pudieron hacerlo Adrián Ramos, Adolfo Valencia, James Rodríguez, Elkin Soto, John Mosquera, Jhon Córdoba.

Kane se fue de triplete

En una goleada tan extensa en el marcador se hacía casi que improbable que el killer del equipo no estuviera presente en el resultado final.

Este no apareció una vez, ni dos, sino en tres ocasiones durante los minutos 64, 74 y 77, respectivamente.

Michael Olise, el otro extremo al servicio de Bayern también se hizo presente en el marcador con anotaciones al 27′ y 42′.

Dicha muestra de fútbol total de parte del vigente campeón alemán confirma su favoritismo para repetir la corona.

Además de eso, hace que se le empiecen a sumar argumentos para tener el mismo rótulo de cara a la disputa de la Champions League.

Se espera que de aquí al inicio de la competencia más importante de Europa, estos afinen su desempeño para ser una tromba total e ir en busca del título que ganaron por última vez en 2019/2020.