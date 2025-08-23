Vincent Kompany no calló por lo que hizo Luis Díaz en Bayern Múnich: reacción le da la vuelta al mundo

El arranque de la Bundesliga 2025-2026 tiene a su campeón defensor, Bayern Múnich, como gran protagonista. El cuadro bávaro inauguró la competencia con goleada por 6-0 sobre RB Leipzig, válido por la primera fecha.

Bayern Múnich y RB Leipzig se vieron, cara a cara, el pasado viernes 22 de agosto en el Allianz Arena. Luis Díaz, fichaje estelar de los Die Roten para este curso, tuvo una destacada actuación: gol y asistencias.

Lucho fue titular y jugó los 90′ en el poderoso ataque de Bayern Múnich. Compartió junto a Michael Olise, Serge Gnabry y Harry Kane, siendo los cuatro la referencia ofensiva del vigente campeón de Alemania.

Fue a los 32′ del primer tiempo que Luis Díaz anotó gol en su debut por Bundesliga con el cuadro de Múnich, y sobre el cierre asistió dos veces a Kane para que el delantero inglés anotara.

Luis Díaz tras su debut con Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Vincent Kompany, rendido a los pies de Luis Díaz

Tan pronto como acabó el partido, el técnico de Bayern Múnich, Vincent Kompany, se refirió a la brillante actuación de Luis Díaz. Lo elogió y, en general, estuvo satisfecho con lo hecho por el equipo.

“No solo disfruta del fútbol, ​​sino que también juega para el equipo", recogió As Colombia sobe las palabras de Kompany respecto a Luis Díaz.

Por la misma línea, añadió: “No hay ningún jugador que ofrezca actuaciones perfectas y lo haga todo bien, pero aun así corrieron como chicos que aún tienen todo por dar y aún no han ganado nada, y eso es lo más importante para mí. Si mantenemos eso, podemos ganar muchos partidos”.

El rendimiento de Díaz, desde su llegada al Bayern Múnich, ha sido bastante destacado. Tanto en amistosos como en competencias oficiales, Lucho ha demostrado por qué el cuadro alemán puso sus ojos en él, tras brillantes campañas con Liverpool.

Otro de los que se refirió a las actuaciones de Díaz fue Harry Kane, quien no ocultó su alegría por la dupla que están formando: “Han pasado solo unas semanas, pero siento que ha sido una conexión instantánea; hoy, me dio un par de asistencias”.

A nivel general, sobre el desempeño del equipo, también habló otra figura: Joshua Kimmich. Sincero, el volante lanzó: “Ha sido un muy buen comienzo, no solo por el resultado. También por la forma en la que se ha desarrollado el encuentro. Hemos mantenido la energía alta. En la segunda parte, al principio no estábamos tan motivados”.

Bayern Múnich celebra su primera victoria en la Bundesliga 2025-2026, con Luis Díaz como protagonista. | Foto: Getty Images