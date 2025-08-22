Harry Kane alzó la voz sobre Luis Díaz: no ocultó lo que piensan en Bayern Múnich

Después de la victoria 6 a 0 del Bayern Múnich sobre RB Leipzig por la primera jornada de la Bundesliga, en la que el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz se reportó con gol, el centro delantero inglés Harry Kane se pronunció.

Kane habló del mismo Lucho Díaz e hizo referencia a las dos asistencias que le compartió este viernes 22 de agosto. El atacante manifestó que ha sentido una gran conexión con su nuevo compañero.

“Han pasado solo unas semanas, pero siento que ha sido una conexión instantánea; hoy me dio un par de asistencias“, dijo, sin rodeos, el internacional con la selección inglesa.

Son muchos los hinchas del Bayern Múnich que esperan que esta nueva dupla que nace sea más que goleadora, pues esto será vital para terminar ganando la Bundesliga y pelear la Liga de Campeones de Europa.

Entre otras cosas del Bayern, algunos otros jugadores se pronunciaron tras la primera victoria por liga local. “Ha sido un muy buen comienzo, no solo por el resultado. También por la forma en la que se ha desarrollado el encuentro. Hemos mantenido la energía alta. En la segunda parte, al principio no estábamos tan motivados. Con el contraataque que nos llevó a hacer el 4-0, volvimos a la dinámica anterior. Es una gran diferencia con respecto a muchas temporadas anteriores”, señaló Joshua Kimmich.

“Da la sensación de que hemos empezado con una base sólida. Aunque no hemos tenido mucha preparación, se nota que tenemos ciertos automatismos. Un 6-0 es toda una declaración de intenciones. Lo bueno, pero también lo difícil del fútbol, es que hay que confirmarlo cada tres días. El miércoles volvemos a empezar con 0-0″, agregó.

El director técnico, el belga Vincent Kompany, también aprovechó y se pronunció por lo acontecido en el primer partido del Bayern Múnich, que tiene un gran ataque.

“La energía y la diversión estuvieron presentes, espero que los aficionados lo hayan disfrutado. Para eso jugamos al fútbol, ha sido una noche muy bonita en el Allianz Arena. Hemos abordado tres temas más, pero eso se queda en el vestuario. Había muchos asuntos antes del partido, hemos respondido en el campo”, mencionó.