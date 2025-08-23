Le cae dura denuncia a la Selección Colombia de Pékerman: “Me utilizaron”, aseguró un crack

Pasa el tiempo y las polémicas por las convocatorias de José Pékerman en la Selección Colombia, de 2012 a 2018, toman cada vez más fuerza. El turno ahora fue para Macnelly Torres, quien públicamente se quejó de no ir al Mundial Brasil 2014.

Torres se sinceró y soltó varias percepciones personales sobre su ausencia en Brasil, pues afirma que nunca supo con claridad por qué lo dejaron fuera de la lista si hizo parte activa de las eliminatorias. Eso sí, soltó que se siente usado y tocó el tema de los jugadores que fueron convocados y terminaron en polémica.

Macnelly Torres es ídolo de Atlético Nacional | Foto: Getty Images

“Es muy duro. A ti cuando te llevan a la última gira (antes del mundial), que fue la de Europa, y participas... De ahí pasó mes y medio o dos meses para la lista (al mundial) y ya no estás en la lista”, narró Macnelly en diálogo con el podcast Agradable y Claro.

“Cuando me dicen que no voy al Mundial me llama el mismo Pékerman, me lo dice por teléfono, y yo estaba a punto de calentar para salir a jugar un partido con el Al-Shabab (...) para mi fue duro, yo jugué el partido en la luna y el partido era en la cancha”, añadió el exjugador que brilló en varios clubes del FPC y el extranjero.

Macnelly, hoy con 40 años, afirma que ni siquiera estuvo en al lista de preseleccionados, es decir que lo sacaron de entrada. Añade que no conoce la razón con certeza, y que José Pékerman solo le informó, más no le dio explicaciones.

“No me dan razón, y lo más duro de todo es que aparecen jugadores en la lista que nunca estuvieron ni en un partido de eliminatorias. Ahí aparece la suspicacia, y en estos tiempos ya de Pékerman se están hablando cosas con el empresario, de movimientos anormales en temas de jugadores en selecciones. Arrancó con un tema en Venezuela, ya acá se hablaba hace mucho tiempo. A mi me queda pensar por esa línea”, afirmó Torres sin tapujos.

Aunque el exjugador no fue al Mundial 2014, para las eliminatorias a Rusia 2018 jugó algunos encuentros. No obstante, afirma que una lesión, y, quizás, unos malos desempeños con la tricolor, terminaron sacándolo definitivamente de la Selección Colombia.

Macnelly Torres en las eliminatorias a Rusia 2018. | Foto: LatinContent via Getty Images

“Yo te voy a decir la verdad aquí: yo creo que a mi me estaban era utilizando, pero yo siempre lo dije: yo juego para mi selección, a mi no me interesa él (Pékerman). Él me sentó en un cuarto y me preguntó si tenía algún resentimiento, y le dije que no”, dijo Torres de forma sincera.