Edwin Cardona mandó recado a Néstor Lorenzo por su no convocatoria a la Selección Colombia: habló de sueño que tiene

Desde hace ya varios partidos, el volante ha tenido grandes actuaciones y, por lo mismo, es una pieza clave del conjunto verdolaga . No es un secreto que está por encima de varios jugadores, por lo que no es descabellado pensar en una posible convocatoria a la Selección Colombia .

No obstante, aseguró que todavía no da por cerrado este capítulo y tiene una luz de esperanza de que pueda estar en una Copo del Mundo.

“No lo descarto porque sé que Dios puede hacer cosas grandes y me puede llevar al Mundial. Eso es lo único en mi carrera que me puede haber faltado, me dejaron por fuera por cosas extras, yo creo que toda mi vida me voy a guardar eso, ese secreto me lo voy a llevar a la tumba”, comentó.