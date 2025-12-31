Pelea de capos en la interna de Atlético Nacional: así relató las “pute...” uno de los implicados

Atlético Nacional ha acostumbrado al país y al continente a contar con nóminas poderosas. Su capacidad adquisitiva, así como el prestigio alcanzado, le facilitan que jugadores de renombre quieran ser parte del club más veces campeón de Colombia.

Hace unos años, un equipo de ensueño se hizo con el máximo torneo de clubes en Sudamérica. En 2018, el verdolaga del técnico Reinaldo Rueda gestó su segundo título de Copa Libertadores, luego del alcanzado años atrás, también con un plantel de grandes figuras.

En el equipo que venció a Independiente del Valle, de Ecuador, durante la gran final, se destacaban nombres como Alexander Mejía y Macnelly Torres, entre otros, considerados referentes internos que llevaban la batuta de los más jóvenes.

Entre estos jugadores experimentados se habrían presentado más de una pelea durante su estancia en el equipo. Fue Mejía quien, años después de los hechos, les dio visibilidad en una entrevista reciente concedida para redes sociales.

Allí fue breve en su relato, pero puntual al dar cuenta de la gravedad de lo ocurrido. Según lo dicho por el exjugador verdolaga y de la Selección Colombia: “Las pute... que me metía con Macnelly..., que me combidaba a pelear”, declaró.

Alex Mejía (fondo) y Macnelly Torres (10) en su época por Atlético Nacional Foto: LatinContent via Getty Images

Según lo contado por Mejía, era tal el deseo de ambos líderes por llevar a la victoria a Nacional, lo que los llevaba a tener esas discusiones de alto calibre. “Dame esa vaina a mí que yo soy el que sé. Yo también sé”, relataba de las conversaciones que tenían.

Aunque en su momento hubo tensos momentos, Mejía aclaró que dichos momentos son cuestión del pasado, pues “hoy día tenemos una buena relación. Esa familia que se conformó lo hizo Osorio (Juan Carlos)”.

Si bien no era lo ideal dichas peleas, para quien las relató son consideradas como necesarias a la hora de conseguir títulos tan importantes como los que estos alcanzaron en su momento.

“Esas dificultades son las que ayudan para lograr ese tipo de objetivos (Copa Libertadores 2018)”, valoraba de las discusiones que pudo haber tenido con ‘Mac’ en su momento.

Un Nacional sin esos capos

En la actualidad, Atlético Nacional sigue contando con grandes jugadores en su plantilla, desde David Ospina y William Tesillo hasta Edwin Cardona y Alfredo Morelos, quienes llevan las riendas deportivas del cuadro de Medellín.

Si bien se trata de futbolistas de alto nivel, a algunos les cuesta asumir el peso del liderazgo necesario para que los paisas logren sus objetivos. En 2025, el cuadro verde se quedó corto, ya que solo pudo ganar la Copa BetPlay, en un año en el que se había trazado como metas la Libertadores y alguna de las dos Ligas.

Atlético Nacional tomó decisiones sobre su cuerpo técnico para el próximo año. Foto: Colprensa

De cara al 2026 la idea es mantener la base, pero también poder sumar otros jugadores que sirvan como líderes dentro y fuera del campo.

Uno por el que puede aparecer una propuesta es por Alexander Mejía, capitán del título de Libertadores en 2018, quien arribaría como asistente del entrenador, Diego Arias, quien fue ratificado por el club en el cargo de cara a los retos del próximo año.