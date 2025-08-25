Suscribirse

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 8: América y Millonarios siguen en el fondo

La Liga sigue en un buen ritmo y se acerca a su etapa de recta final.

Redacción Deportes
26 de agosto de 2025, 1:08 a. m.
Tabla de la Liga tras la fecha 8.
Tabla de la Liga tras la fecha 8. | Foto: Getty Images

Este lunes, 25 de agosto, terminó la octava jornada de la Liga BetPlay del segundo semestre del año. Tan solo 9 puntos separan al octavo con el que se ubica en la casilla veinte.

La fecha arrancó con la victoria de Llaneros F.C. por 2 goles a 1 sobre Deportivo Pasto, el viernes 22 de agosto. Este compromiso se llevó a cabo en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé.

Ya el sábado 23 de agosto, Deportivo Independiente Medellín, vigente subcampeón de la Liga BetPlay, venció en el Atanasio Girardot, por 3 tantos a 1, a Equidad.

Después, en el estadio Polideportivo Sur, Envigado F.C. no pudo salir triunfador en casa y terminó empatando con Deportivo Pereira, una de las revelaciones de este segundo semestre, por 1 a 1.

Contexto: Jugador de América entró en la convocatoria para la doble fecha de eliminatorias: es oficial

El mismo sábado, en quizás la gran sorpresa de la jornada, Fortaleza se impuso ante Independiente Santa Fe, vigente campeón del torneo, por 2 goles a 0. Este duelo se disputó en Techo.

Y finalizando la jornada sabatina, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios F.C., que ahora es entrenador por Hernán Torres, le ganó al Junior de Barranquilla por un 3 a 0 certero.

Ya el domingo, 24 de agosto, Deportes Tolima, que viene de menos a más, viajó hasta Manizales para, en el estadio Palogrande, imponerse por la mínima diferencia ante Once Caldas (clasificado a cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana).

Después, en un partido repleto de emociones disputado en el Sierra Nevada de Santa Marta, Alianza de Valledupar sacó su fuerza y terminó venciendo a Unión Magdalena por 3 goles a 2.

En el superclásico de la fecha 8 de la Liga BetPlay del segundo semestre, Atlético Nacional de Medellín y América de Cali se vieron las caras en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Fue un choque algo frío, quedó 1 a 1.

Y en el compromiso que cerró la jornada dominical, Atlético Bucaramanga se hizo gigante en el estadio Américo Montanini y terminó venciendo 4 tantos a 0 a Águilas Doradas.

Contexto: Selección convocó a figura del FPC: se perderá un partidazo de la Liga BetPlay

Y este lunes, en el partido que le dio final a la octava fecha de la Liga BetPlay del segundo semestre del año, Deportivo Cali, en La Independencia de Tunja, igualó sin goles contra Boyacá Chicó.

Con los resultados mencionados, Junior de Barranquilla sigue líder con 17 puntos. América de Cali y Millonarios, dos históricos del FPC, siguen en el fondo de la tabla. Los rojos están en el puesto 18 con 5 puntos y los azules en el 17 con 4.

