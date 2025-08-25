Deportes
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 8: América y Millonarios siguen en el fondo
La Liga sigue en un buen ritmo y se acerca a su etapa de recta final.
Este lunes, 25 de agosto, terminó la octava jornada de la Liga BetPlay del segundo semestre del año. Tan solo 9 puntos separan al octavo con el que se ubica en la casilla veinte.
La fecha arrancó con la victoria de Llaneros F.C. por 2 goles a 1 sobre Deportivo Pasto, el viernes 22 de agosto. Este compromiso se llevó a cabo en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé.
🗣️ ¡𝗟𝗼𝘀 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀 𝘀𝗲 𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮𝗻 𝗲𝗻 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝘃𝗶𝗰𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼! 🏳️🏴 Derrotamos 𝟐-𝟏 a @DeporPasto en nuestra casa, tres puntos vitales para nuestro objetivo. 🔥 𝑽𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒅𝒐…— 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) August 23, 2025
⚽️ 4’ PT - Andrés López, 28’ PT - Francisco Meza. pic.twitter.com/wAqg3ASpkA
Ya el sábado 23 de agosto, Deportivo Independiente Medellín, vigente subcampeón de la Liga BetPlay, venció en el Atanasio Girardot, por 3 tantos a 1, a Equidad.
Después, en el estadio Polideportivo Sur, Envigado F.C. no pudo salir triunfador en casa y terminó empatando con Deportivo Pereira, una de las revelaciones de este segundo semestre, por 1 a 1.
El mismo sábado, en quizás la gran sorpresa de la jornada, Fortaleza se impuso ante Independiente Santa Fe, vigente campeón del torneo, por 2 goles a 0. Este duelo se disputó en Techo.
Y finalizando la jornada sabatina, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios F.C., que ahora es entrenador por Hernán Torres, le ganó al Junior de Barranquilla por un 3 a 0 certero.
⏱️ 90' Victoria Azul con goles de Sebastián Del Castillo, Nicolas Arévalo y Danovis Banguero. ¡VAMOSSSSS MILLONARIOSSSSSSSS! ⚽⚽⚽💙🔥💪— Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 24, 2025
Ⓜ️ 3-0 🦈 |#MFCvJUN pic.twitter.com/i0vcAsY5eV
Ya el domingo, 24 de agosto, Deportes Tolima, que viene de menos a más, viajó hasta Manizales para, en el estadio Palogrande, imponerse por la mínima diferencia ante Once Caldas (clasificado a cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana).
Después, en un partido repleto de emociones disputado en el Sierra Nevada de Santa Marta, Alianza de Valledupar sacó su fuerza y terminó venciendo a Unión Magdalena por 3 goles a 2.
¡Final del partido! 🔵🔴🏟️— Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) August 24, 2025
⚽️ - Ricardo Márquez
⚽️ - Jannenson Sarmiento pic.twitter.com/AqFQos4Xm2
En el superclásico de la fecha 8 de la Liga BetPlay del segundo semestre, Atlético Nacional de Medellín y América de Cali se vieron las caras en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Fue un choque algo frío, quedó 1 a 1.
Y en el compromiso que cerró la jornada dominical, Atlético Bucaramanga se hizo gigante en el estadio Américo Montanini y terminó venciendo 4 tantos a 0 a Águilas Doradas.
Y este lunes, en el partido que le dio final a la octava fecha de la Liga BetPlay del segundo semestre del año, Deportivo Cali, en La Independencia de Tunja, igualó sin goles contra Boyacá Chicó.
Con los resultados mencionados, Junior de Barranquilla sigue líder con 17 puntos. América de Cali y Millonarios, dos históricos del FPC, siguen en el fondo de la tabla. Los rojos están en el puesto 18 con 5 puntos y los azules en el 17 con 4.