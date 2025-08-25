Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 8: América y Millonarios siguen en el fondo

Este lunes, 25 de agosto, terminó la octava jornada de la Liga BetPlay del segundo semestre del año. Tan solo 9 puntos separan al octavo con el que se ubica en la casilla veinte.

La fecha arrancó con la victoria de Llaneros F.C. por 2 goles a 1 sobre Deportivo Pasto, el viernes 22 de agosto. Este compromiso se llevó a cabo en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé.

🗣️ ¡𝗟𝗼𝘀 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀 𝘀𝗲 𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮𝗻 𝗲𝗻 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝘃𝗶𝗰𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼! 🏳️🏴 Derrotamos 𝟐-𝟏 a @DeporPasto en nuestra casa, tres puntos vitales para nuestro objetivo. 🔥 𝑽𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒅𝒐…



⚽️ 4’ PT - Andrés López, 28’ PT - Francisco Meza. pic.twitter.com/wAqg3ASpkA — 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) August 23, 2025

Ya el sábado 23 de agosto, Deportivo Independiente Medellín, vigente subcampeón de la Liga BetPlay, venció en el Atanasio Girardot, por 3 tantos a 1, a Equidad.

Después, en el estadio Polideportivo Sur, Envigado F.C. no pudo salir triunfador en casa y terminó empatando con Deportivo Pereira, una de las revelaciones de este segundo semestre, por 1 a 1.

El mismo sábado, en quizás la gran sorpresa de la jornada, Fortaleza se impuso ante Independiente Santa Fe, vigente campeón del torneo, por 2 goles a 0. Este duelo se disputó en Techo.

Y finalizando la jornada sabatina, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios F.C., que ahora es entrenador por Hernán Torres, le ganó al Junior de Barranquilla por un 3 a 0 certero.

⏱️ 90' Victoria Azul con goles de Sebastián Del Castillo, Nicolas Arévalo y Danovis Banguero. ¡VAMOSSSSS MILLONARIOSSSSSSSS! ⚽⚽⚽💙🔥💪



Ⓜ️ 3-0 🦈 |#MFCvJUN pic.twitter.com/i0vcAsY5eV — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 24, 2025

Ya el domingo, 24 de agosto, Deportes Tolima, que viene de menos a más, viajó hasta Manizales para, en el estadio Palogrande, imponerse por la mínima diferencia ante Once Caldas (clasificado a cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana).

Después, en un partido repleto de emociones disputado en el Sierra Nevada de Santa Marta, Alianza de Valledupar sacó su fuerza y terminó venciendo a Unión Magdalena por 3 goles a 2.

¡Final del partido! 🔵🔴🏟️



⚽️ - Ricardo Márquez

⚽️ - Jannenson Sarmiento pic.twitter.com/AqFQos4Xm2 — Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) August 24, 2025

En el superclásico de la fecha 8 de la Liga BetPlay del segundo semestre, Atlético Nacional de Medellín y América de Cali se vieron las caras en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Fue un choque algo frío, quedó 1 a 1.

Y en el compromiso que cerró la jornada dominical, Atlético Bucaramanga se hizo gigante en el estadio Américo Montanini y terminó venciendo 4 tantos a 0 a Águilas Doradas.

Y este lunes, en el partido que le dio final a la octava fecha de la Liga BetPlay del segundo semestre del año, Deportivo Cali, en La Independencia de Tunja, igualó sin goles contra Boyacá Chicó.