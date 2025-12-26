Deportes

Revelan estado real del negocio entre Luis Muriel y Junior: en Barranquilla sacan todo a la luz

Mucho se ha dicho en las últimas horas sobre el arribo del colombiano al FPC. Una de las partes no ha hecho nada para concretar el trato.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

26 de diciembre de 2025, 9:29 p. m.
Luis Fernando Muriel pretende seguir su carrera en Colombia. Junior y Nacional, sus posibles destinos.
Luis Fernando Muriel pretende seguir su carrera en Colombia. Junior y Nacional, sus posibles destinos. Foto: Getty Images

Durante los últimos días, el negocio que acapara la atención del Fútbol Profesional Colombiano es el que pueda llegar a tener Luis Fernando Muriel con Junior de Barranquilla, o Atlético Nacional.

Desde hace tiempo que el delantero que milita en Orlando City de los Estados Unidos busca su regreso al país, pero sus pretensiones son altas y nada sencillas para la economía de los clubes colombianos. Por eso es que solo con los poderosos se le relaciona, pero hasta ahora, nada en concreto hay.

BRIDGEVIEW, ILLINOIS - OCTOBER 22: Luis Muriel #9 of Orlando City arrives at the stadium prior to the MLS Eastern Conference Wild Card match between Chicago Fire FC and Orlando City SC at SeatGeek Stadium on October 22, 2025 in Bridgeview, Illinois. (Photo by Mark Thorstenson - Orlando City/MLS via Getty Images)
Luis Fernando Muriel, jugador colombiano del Orlando City. Foto: MLS via Getty Images

Un amor de Muriel con los rojiblancos y vigentes campeones hacía pensar que el trato estuviese avanzado, sin embargo, en las últimas horas desde Barranquilla han dado el real estado de las negociaciones entre el jugador y los tiburones.

“No ha habido una oferta concreta de Junior por Luis Fernando Muriel, informa un corresponsal de Toque Sports, quien dio a conocer el panorama claro por el que transita el rumor.

Sobre lo que se pudo decir en días pasados, de una supuesta oferta desde la directiva barranquillera, el citado medio dio un golpe certero: “Falso. No le ha llegado ninguna oferta”.

Por parte de Lucho existiría disposición, pero mientras no existan acercamientos concretos desde el club colombiano, “el jugador está esperando, pero el club no se ha manifestado”.

Quien entregó esta novedad de la negociación también hizo un llamado de atención a los Char, ya que Muriel podría ser tentado por otro onceno: “Se muere de ganas por jugar, pero si no le tocan la puerta... el jugador tendrá que seguir su carrera en algún otro club”.

Luis Fernando Muriel coquetea y coquetea

Desde hace un buen tiempo que Luis Muriel habla de su vinculación con el balompié colombiano. En una entrevista de inicios del año dada a Win Sports, este dio cuenta de los clubes por los cuales tiene un gusto especial para vestir en los próximos años.

Luis Fernando Muriel entrenó con Junior de Barranquilla durante sus vacaciones en la capital del Atlántico.
Luis Fernando Muriel entrenó con Junior de Barranquilla durante vacaciones pasadas en la capital del Atlántico. Foto: @JuniorClubSA

“Nunca me he cerrado a volver a Colombia, quisiera volver y tener la oportunidad de jugar en Colombia, tengo dos equipos que llevo en el corazón, el Cali, por lo que representa en mi vida”, indicó del azucarero, del cual hizo parte en 2009.

Claramente, el otro conjunto es el cuadro barranquillero, al que le tiene afecto por ser el equipo representativo de la región en que nació: “Junior, que es el equipo de mi casa”.

¿Hay dinero suficiente en Junior para Muriel?

Junior de Barranquilla se ha constituido como uno de los clubes que mejores salarios le dan a sus futbolistas. Su capacidad no la tiene otro, no obstante, lo que devenga Muriel mes a mes es muy alto.

Los dos nuevos fichajes confirmados en el Junior de Barranquilla: armó delantera de lujo

En las últimas horas, salió la cifra que debería asumir el cuadro de la costa. Serían unos 900 millones de pesos mensuales; y justo esta sería la traba de todo el negocio entre Junior y Muriel.

Dicha cantidad de dinero es altísima para el FPC. Se espera que ambas partes puedan cooperar en busca de encontrar un acuerdo y el exjugador de Selección Colombia milite de nuevo en el balompié cafetero.

