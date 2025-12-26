Deportes

Junior perdería dinero por la venta de José Enamorado: otro equipo colombiano reclama su tajada

La directiva del conjunto rojiblanco busca un precio alto para obtener ganancias en el mercado de fichajes.

Redacción Deportes
26 de diciembre de 2025, 6:20 p. m.
José Enamorado fue la figura de la final de la Liga BetPlay 2025-II
José Enamorado fue la figura de la final de la Liga BetPlay 2025-II Foto: Colprensa

Junior de Barranquilla está armando una nómina de lujo para su regreso a la Copa Libertadores, esta vez como campeón vigente de la Liga BetPlay bajo las órdenes de Alfredo Arias.

José Enamorado fue la figura indiscutible de la final y por eso ha despertado el interés en el exterior. Atlético Mineiro de Brasil está primero entre la lista de interesados, sin embargo, su primera oferta no parece colmar las expectativas de la dirigencia juniorista.

Y es que el cuadro rojiblanco quiere aprovechar al máximo el momento de gracia que atraviesa su jugador, sacando petróleo de una posible venta.

El problema es que solo cuenta con el 60 % de sus derechos y la otra parte del negocio tendría que entregársela a Real Cartagena.

Junior compró a Enamorado por 600.000 dólares, una cifra que hoy quieren multiplicar aprovechando los tres goles que metió en la final contra Deportes Tolima.

Junior no quiere vender a Enamorado

Juan Salvador Bárcenas, reconocido periodista barranquillero, aseguró que Junior no tiene ningún tipo de afán por vender a José Enamorado en este momento de su carrera.

El escenario ideal es que lo puedan mantener para la Libertadores y que, dependiendo de su nivel, pueda incluso ser convocado por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia.

Dimayor despacha sanciones a Junior y Atlético Nacional tras ser campeones: multas y cierres son oficiales

Bárcenas puso el ejemplo de lo que sucedió con Luis Díaz, quien recibió ofertas de River Plate y terminó yendo a Porto por mucho más dinero del que habían ofrecido en Argentina.

En caso de vender a Enamorado, Junior establece un precio base de 4 millones de dólares. Si se da de ese modo, las cuentas serían así:

  • 2.400.000 para el Junior de Barranquilla
  • 1.600.000 dólares para Real Cartagena

En ese porcentaje también se debe contar una pequeña parte del dinero para Orsomarso, club formativo de José Enamorado en el que debutó cuando todavía era menor de edad.

CARTAGENA. 3 de mayo de 2022. Real Cartagena perdió 1-2 frente a Valledupar en el estadio Jaime Morón, en juego válido por la fecha 15 del Torneo BetPlay I-2022. (Cortesía Dimayor)
José Enamorado con la camiseta del Real Cartagena en un partido del Torneo BetPlay. Foto: Dimayor/Javier García

No confían en Atlético Mineiro

Otra de las razones por las que Junior de Barranquilla está dudando de aceptar la oferta de Atlético Mineiro es el sistema de pago, pues quieren el dinero en una sola cuota.

El conjunto tiburón ya tuvo una mala experiencia con los brasileños en el negocio por Yimmi Chará en el año 2018.

En ese entonces, la directiva de Mineiro prometió pagar 6 millones de dólares por Chará. Sin embargo, en la cuarta cuota de pago empezaron a fallar y Junior tuvo que poner el caso en manos del Tribunal de la FIFA.

Aunque ahora Atlético Mineiro pertenece a otros dueños, dejó un mal recuerdo en la familia Char para emprender otra negociación relacionada con el futuro de José Enamorado.

Lo cierto es que Junior ya ha ido preparando el terreno para una posible baja en el extremo derecho. Hace unos días se confirmó el acuerdo con Kevin Pérez, exjugador del Tolima, que llegará en condición de agente libre.

