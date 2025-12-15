Néstor Lorenzo respondió si llamará a José Enamorado a Selección Colombia: ilusión en Junior

El nombre de José Enamorado resuena hasta en los oídos del técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. El atacante de Junior viene de brillar en la final de ida de la Liga BetPlay 2025-ll (12 de diciembre), anotando dos golazos y aportando en el 3-0 del tiburón sobre el pijao.

Inmediatamente, se abrió el debate: ¿José Enamorado puede soñar con ser convocado a Selección Colombia? Al respecto se refirió el propio técnico Lorenzo, y su respuesta terminó ilusionando a más de un hincha de Junior.

“Sí, claro que puede soñar”: Néstor Lorenzo sobre convocar a José Enamorado a Selección Colombia

Fue este lunes, 15 de diciembre, en el programa Balón Dividido de ESPN, donde Néstor Lorenzo soltó la declaración sobre convocar o no a José Enamorado.

La panelista Nicole Regnier preguntó: “Un jugador como Enamorado, que viene haciendo las cosas tan bien en el último tiempo, si se mantuviera a estos niveles en los que anda, ¿podría llegar a soñar con una convocatoria, o definitivamente es muy difícil que uno de estos jugadores que esté ahora en buen momento y ya el grupo esté cerrado?”.

Y Lorenzo respondió: “Sí, claro que puede soñar, como soñó Marino Hinestroza y lo llamamos y está siempre siendo evaluado, ¿no? Pero hay dos cosas que tiene que sostener un jugador: la regularidad y el alto nivel, sobre todo si es en el fútbol local”.

Néstor Lorenzo habla de los jugadores a seguir en Selección Colombia, además de los ya fijos. | Foto: Getty Images

“Tenemos que ver cuando pedimos un jugador, ¿con quién compite? Nosotros tenemos que saber que él compite con Luis Díaz, con Campaz, con Carlos Andrés Gómez, con Carbonero, con Cetré... Con ese tipo de jugadores por la posición, más que nada. Hasta con Jhon Arias, que eventualmente puede jugar de extremo derecho”.

Golazo de José Enamorado abrió el camino de Junior en la final ante Tolima

José Enamorado es determinante, pues sabe aparecer en los momentos cuando más lo necesitan. El día de la final de ida, ante Tolima, le bastaron 5′ del primer tiempo para embocar un golazo que abrió el paseo del tiburón. Después, acabó en 3-0.

Las actuaciones así, en momentos definitivos, hacen que la prensa y los aficionados pidan jugadores a la Selección Colombia. Asoma el Mundial 2026, y aunque parece que Lorenzo ya tiene una nómina consolidada, podría ver variantes.

José David Enamorado el día que anotó doblete a Tolima, con Junior, en la final de ida de la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - API.